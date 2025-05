SUSHI (SUSHI) යනු කුමක්ද

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

MEXC වෙතින් SUSHI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SUSHI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SUSHI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SUSHI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SUSHI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SUSHI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SUSHI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SUSHI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUSHIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SUSHI මිල ඉතිහාසය

SUSHIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SUSHIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUSHI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SUSHI (SUSHI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SUSHI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SUSHI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SUSHI සිට VNDවෙත ₫ 19,784.5956 1SUSHI සිට AUDවෙත A$ 1.19598 1SUSHI සිට GBPවෙත £ 0.5787 1SUSHI සිට EURවෙත € 0.686724 1SUSHI සිට USDවෙත $ 0.7716 1SUSHI සිට MYRවෙත RM 3.302448 1SUSHI සිට TRYවෙත ₺ 29.891784 1SUSHI සිට JPYවෙත ¥ 112.4607 1SUSHI සිට RUBවෙත ₽ 61.99806 1SUSHI සිට INRවෙත ₹ 66.002664 1SUSHI සිට IDRවෙත Rp 12,859.994856 1SUSHI සිට KRWවෙත ₩ 1,077.647424 1SUSHI සිට PHPවෙත ₱ 43.047564 1SUSHI සිට EGPවෙත £E. 38.718888 1SUSHI සිට BRLවෙත R$ 4.344108 1SUSHI සිට CADවෙත C$ 1.072524 1SUSHI සිට BDTවෙත ৳ 93.571932 1SUSHI සිට NGNවෙත ₦ 1,234.56 1SUSHI සිට UAHවෙත ₴ 31.990536 1SUSHI සිට VESවෙත Bs 70.9872 1SUSHI සිට PKRවෙත Rs 216.796452 1SUSHI සිට KZTවෙත ₸ 393.870936 1SUSHI සිට THBවෙත ฿ 25.748292 1SUSHI සිට TWDවෙත NT$ 23.279172 1SUSHI සිට AEDවෙත د.إ 2.831772 1SUSHI සිට CHFවෙත Fr 0.640428 1SUSHI සිට HKDවෙත HK$ 6.01848 1SUSHI සිට MADවෙත .د.م 7.199028 1SUSHI සිට MXNවෙත $ 14.953608

SUSHI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SUSHI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SUSHI (SUSHI) හි මිල කීයද? SUSHI (SUSHI)හි සජීවී මිල 0.7716 USD වේ. SUSHI (SUSHI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SUSHI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 207.27M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SUSHIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.7716 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SUSHI (SUSHI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SUSHI (SUSHI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 268.63M USD වේ. SUSHI (SUSHI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SUSHI (SUSHI) හි ඉහළම මිල 23.409 USD වේ. SUSHI (SUSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SUSHI (SUSHI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.13M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

