SophiaVerse (SOPHIA) යනු කුමක්ද

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

MEXC වෙතින් SophiaVerse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SophiaVerse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SOPHIA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SophiaVerse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SophiaVerse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SophiaVerse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SophiaVerse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SOPHIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SophiaVerseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SophiaVerse මිල ඉතිහාසය

SOPHIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SOPHIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SophiaVerse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SophiaVerse (SOPHIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SophiaVerse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SophiaVerse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SOPHIA දේශීය මුදල් වෙත

1SOPHIA සිට VNDවෙත ₫ 118.333215 1SOPHIA සිට AUDවෙත A$ 0.00706095 1SOPHIA සිට GBPවෙත £ 0.00336895 1SOPHIA සිට EURවෙත € 0.00401505 1SOPHIA සිට USDවෙත $ 0.004615 1SOPHIA සිට MYRවෙත RM 0.01952145 1SOPHIA සිට TRYවෙත ₺ 0.1794312 1SOPHIA සිට JPYවෙත ¥ 0.65786825 1SOPHIA සිට RUBවෙත ₽ 0.36610795 1SOPHIA සිට INRවෙත ₹ 0.39259805 1SOPHIA සිට IDRවෙත Rp 74.43547345 1SOPHIA සිට KRWවෙත ₩ 6.3046438 1SOPHIA සිට PHPවෙත ₱ 0.2553941 1SOPHIA සිට EGPවෙත £E. 0.2301962 1SOPHIA සිට BRLවෙත R$ 0.0260286 1SOPHIA සිට CADවෙත C$ 0.00632255 1SOPHIA සිට BDTවෙත ৳ 0.5622916 1SOPHIA සිට NGNවෙත ₦ 7.3370193 1SOPHIA සිට UAHවෙත ₴ 0.1916148 1SOPHIA සිට VESවෙත Bs 0.43381 1SOPHIA සිට PKRවෙත Rs 1.3010608 1SOPHIA සිට KZTවෙත ₸ 2.3605725 1SOPHIA සිට THBවෙත ฿ 0.14994135 1SOPHIA සිට TWDවෙත NT$ 0.13831155 1SOPHIA සිට AEDවෙත د.إ 0.01693705 1SOPHIA සිට CHFවෙත Fr 0.0037843 1SOPHIA සිට HKDවෙත HK$ 0.03613545 1SOPHIA සිට MADවෙත .د.م 0.04241185 1SOPHIA සිට MXNවෙත $ 0.0887926

SophiaVerse සම්පත්

SophiaVerse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SophiaVerse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SophiaVerse (SOPHIA) හි මිල කීයද? SophiaVerse (SOPHIA)හි සජීවී මිල 0.004615 USD වේ. SophiaVerse (SOPHIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SophiaVerse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SOPHIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.004615 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SophiaVerse (SOPHIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SophiaVerse (SOPHIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SophiaVerse (SOPHIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-25 වන විට, SophiaVerse (SOPHIA) හි ඉහළම මිල 0.2699 USD වේ. SophiaVerse (SOPHIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SophiaVerse (SOPHIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

BUILDon (B) යනු 무엇인가요? Meme සහ Stablecoin සංයෝජනය සඳහා නව යුගයක් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හි චලනශීලී ලෝකයේ, මීම් හැකියාවන් ප්‍රවීණ මොහොතක් හරියටම අත්බැඳී ප්‍රතිකාර කරයි, නමුත් BUILDon ($B) ඕනෑම තැනින් අවබෝධය අතර පටිබැදීම සහ ආඥාදායක ආධාරය ලබා ඇත. මෙම පුළුල් මාර්ගෝපදේශය BUILDon එක සරළ BNB Chain දූෂණයකින් විශේෂයෙන් වගකීමකින් එක්කර ඇති ව්‍යාපෘතියක් ලෙස පරිවර්තනය කරයි. ඔබ මීම් හැකියාවන් මතුපිට ප්‍රවෘත්තියක පිළිබඳ වසාලයක් නොවේ නම්, ආයෝජකයෙකු වූද ඔබට ආයෝජකයාට අවබෝධය සොයා ගැනීමට වූ මීම් නાણය භාවිතය, නැතිනම් භාෂාවන්ගේ සම්ප්‍රදායික දූෂණය හා අවසන් මතය සම්බන්ධ කර ගැනීමටසම්බන්ධ වන්න, මෙම ලිපිය BUILDon හි විශේෂිත තැන කෙරෙහි ඇති අත්දැකීම් සපයයි.

TON කුඩා දෑන කුමක්ද? විවෘත ජාලයේ ලක්ෂණ, ටොකෙනොමික্স සහ අනාගතය සඳහා සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය බ්ලොක්ආංශ තාක්ෂණයේ සීඝ්‍රයෙන් යාවත්කාලීන වන පරිසරයේ, විවෘත ජාලය (TON) යනු ක්‍රිප্টোමුදල් සහ ප්‍රධාන පෙළේ භාවිතය අතර ගැටලුව හඳුනා දෙන පස්වන පැතිකඩක් වන බ්ලොක්ආංශයක් ලෙස උපක්‍රමය වේ. මෙම සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය TON ගවේෂණාත්මක වාසයක්, එය ටෙලේග්‍රෑම් හි 900 මිලියන පරිශීලකයින් සමඟ විශේෂිත ලෙස සමකාලීන කිරීම සහ ජාතිකව Web3 යුගයේ මෙම භාවිතය සිදු කරන විශාලතම බ්ලොක්ආංශ වේ platform එකක් බවට පත්වීම සඳහා එය නිවැරදි ලෙස පිහිටුවන ආකාරය යන්න අනාවඩා කරයි. ඔබ ක්‍රිප্টো ප්‍රියතම, සංවර්ධක හෝ බ්ලොක්ආංශ තාක්ෂණයේ ඊළඟ විශේෂාංගය ගැන උනන්දු ව සිටින නවකයෙකු වෙහෙසන විට, මෙම ලිපිය ඔබට TON හි අපල සම්පන්ණ තාක්ෂණය, එහි ස්වාභාවික Toncoin ක්‍රිප্টোමුදල සහ එය බලපාන ඩෙසෙන්ටරාල් ඇප්ස් වල විශාල පද්ධතිය පිළිබඳ ගැඹුරු දක්නක් ලබා දෙනු ඇත.