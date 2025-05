Worldcoin (WLD) යනු කුමක්ද

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Worldcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට WLD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Worldcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, Worldcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමත සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Worldcoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Worldcoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. WLD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Worldcoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Worldcoin මිල ඉතිහාසය

WLDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් WLDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Worldcoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Worldcoin (WLD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Worldcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

WLD දේශීය මුදල් වෙත

1WLD සිට VNDවෙත ₫ 29 846,124 1WLD සිට AUDවෙත A$ 1,8042 1WLD සිට GBPවෙත £ 0,873 1WLD සිට EURවෙත € 1,03596 1WLD සිට USDවෙත $ 1,164 1WLD සිට MYRවෙත RM 4,98192 1WLD සිට TRYවෙත ₺ 45,08172 1WLD සිට JPYවෙත ¥ 169,8276 1WLD සිට RUBවෙත ₽ 93,5274 1WLD සිට INRවෙත ₹ 99,54528 1WLD සිට IDRවෙත Rp 19 399,99224 1WLD සිට KRWවෙත ₩ 1 627,9704 1WLD සිට PHPවෙත ₱ 64,91628 1WLD සිට EGPවෙත £E. 58,39788 1WLD සිට BRLවෙත R$ 6,55332 1WLD සිට CADවෙත C$ 1,61796 1WLD සිට BDTවෙත ৳ 141,15828 1WLD සිට NGNවෙත ₦ 1 862,4 1WLD සිට UAHවෙත ₴ 48,25944 1WLD සිට VESවෙත Bs 107,088 1WLD සිට PKRවෙත Rs 327,04908 1WLD සිට KZTවෙත ₸ 594,17544 1WLD සිට THBවෙත ฿ 38,86596 1WLD සිට TWDවෙත NT$ 35,11788 1WLD සිට AEDවෙත د.إ 4,27188 1WLD සිට CHFවෙත Fr 0,96612 1WLD සිට HKDවෙත HK$ 9,0792 1WLD සිට MADවෙත .د.م 10,86012 1WLD සිට MXNවෙත $ 22,5816

Worldcoin සම්පත්

Worldcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Worldcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Worldcoin (WLD) හි මිල කීයද? Worldcoin (WLD)හි සජීවී මිල 1,164 USD වේ. Worldcoin (WLD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Worldcoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1,71B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ WLDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1,164 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Worldcoin (WLD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Worldcoin (WLD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1,47B USD වේ. Worldcoin (WLD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Worldcoin (WLD) හි ඉහළම මිල 11,95 USD වේ. Worldcoin (WLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Worldcoin (WLD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 15,37M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

