SHROOMY (SHROOMY) යනු කුමක්ද

The Shroomy Project draws its inspiration from the majestic kingdom of fungi and the paradigm-shifting power of crypto. SHROOMY the token has found its home on Kraken’s new Superchain L2 called Ink, where it seeks to cultivate a thriving community of purpose-driven mushroom lovers. SHROOMY itself is a simple ERC-20 token with no taxes or unusual functions. With plenty of AI and GameFi integration already in place, you can learn all about mycology while having fun with the growing community.

MEXC වෙතින් SHROOMY ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SHROOMY ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SHROOMY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SHROOMY ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SHROOMY මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SHROOMY මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SHROOMY,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SHROOMY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SHROOMYමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SHROOMY මිල ඉතිහාසය

SHROOMYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SHROOMYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SHROOMY මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SHROOMY (SHROOMY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SHROOMY මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SHROOMY MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SHROOMY දේශීය මුදල් වෙත

1SHROOMY සිට VNDවෙත ₫ 29.128176 1SHROOMY සිට AUDවෙත A$ 0.00177216 1SHROOMY සිට GBPවෙත £ 0.000852 1SHROOMY සිට EURවෙත € 0.00101104 1SHROOMY සිට USDවෙත $ 0.001136 1SHROOMY සිට MYRවෙත RM 0.00486208 1SHROOMY සිට TRYවෙත ₺ 0.04394048 1SHROOMY සිට JPYවෙත ¥ 0.16581056 1SHROOMY සිට RUBවෙත ₽ 0.091448 1SHROOMY සිට INRවෙත ₹ 0.09711664 1SHROOMY සිට IDRවෙත Rp 18.62294784 1SHROOMY සිට KRWවෙත ₩ 1.5888096 1SHROOMY සිට PHPවෙත ₱ 0.06330928 1SHROOMY සිට EGPවෙත £E. 0.0569704 1SHROOMY සිට BRLවෙත R$ 0.00639568 1SHROOMY සිට CADවෙත C$ 0.0015904 1SHROOMY සිට BDTවෙත ৳ 0.13811488 1SHROOMY සිට NGNවෙත ₦ 1.8176 1SHROOMY සිට UAHවෙත ₴ 0.047144 1SHROOMY සිට VESවෙත Bs 0.104512 1SHROOMY සිට PKRවෙත Rs 0.32017024 1SHROOMY සිට KZTවෙත ₸ 0.58047328 1SHROOMY සිට THBවෙත ฿ 0.03774928 1SHROOMY සිට TWDවෙත NT$ 0.03427312 1SHROOMY සිට AEDවෙත د.إ 0.00416912 1SHROOMY සිට CHFවෙත Fr 0.00094288 1SHROOMY සිට HKDවෙත HK$ 0.0088608 1SHROOMY සිට MADවෙත .د.م 0.01055344 1SHROOMY සිට MXNවෙත $ 0.02207248

SHROOMY සම්පත්

SHROOMY පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SHROOMY පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SHROOMY (SHROOMY) හි මිල කීයද? SHROOMY (SHROOMY)හි සජීවී මිල 0.001136 USD වේ. SHROOMY (SHROOMY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SHROOMY හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SHROOMYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001136 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SHROOMY (SHROOMY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SHROOMY (SHROOMY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. SHROOMY (SHROOMY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SHROOMY (SHROOMY) හි ඉහළම මිල 0.0045 USD වේ. SHROOMY (SHROOMY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SHROOMY (SHROOMY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 49.31K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.