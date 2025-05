TIA (TIA) යනු කුමක්ද

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.



TIA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TIA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TIAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TIA මිල ඉතිහාසය

TIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TIA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TIA (TIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TIA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TIA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TIA දේශීය මුදල් වෙත

1TIA සිට VNDවෙත ₫ 72,128.133 1TIA සිට AUDවෙත A$ 4.38828 1TIA සිට GBPවෙත £ 2.10975 1TIA සිට EURවෙත € 2.50357 1TIA සිට USDවෙත $ 2.813 1TIA සිට MYRවෙත RM 12.03964 1TIA සිට TRYවෙත ₺ 108.8631 1TIA සිට JPYවෙත ¥ 410.10727 1TIA සිට RUBවෙත ₽ 226.41837 1TIA සිට INRවෙත ₹ 240.62402 1TIA සිට IDRවෙත Rp 46,114.74672 1TIA සිට KRWවෙත ₩ 3,934.2618 1TIA සිට PHPවෙත ₱ 156.90914 1TIA සිට EGPවෙත £E. 141.04382 1TIA සිට BRLවෙත R$ 15.86532 1TIA සිට CADවෙත C$ 3.91007 1TIA සිට BDTවෙත ৳ 342.00454 1TIA සිට NGNවෙත ₦ 4,500.8 1TIA සිට UAHවෙත ₴ 116.7395 1TIA සිට VESවෙත Bs 258.796 1TIA සිට PKRවෙත Rs 792.81592 1TIA සිට KZTවෙත ₸ 1,437.38674 1TIA සිට THBවෙත ฿ 93.47599 1TIA සිට TWDවෙත NT$ 84.86821 1TIA සිට AEDවෙත د.إ 10.32371 1TIA සිට CHFවෙත Fr 2.33479 1TIA සිට HKDවෙත HK$ 21.9414 1TIA සිට MADවෙත .د.م 26.13277 1TIA සිට MXNවෙත $ 54.71285

TIA සම්පත්

TIA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TIA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TIA (TIA) හි මිල කීයද? TIA (TIA)හි සජීවී මිල 2.813 USD වේ. TIA (TIA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TIA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.79B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 2.813 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TIA (TIA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TIA (TIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 635.02M USD වේ. TIA (TIA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TIA (TIA) හි ඉහළම මිල 21.05 USD වේ. TIA (TIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TIA (TIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.52M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

