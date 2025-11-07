හුවමාරුවDEX+
සජීවී Recall සඳහා අද මිල 0.2081 USD කි. RECALL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RECALL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RECALL ගැන වැඩි විස්තර

RECALL මිල තොරතුරු

RECALL යනු කුමක්ද

RECALL ධවල පත්‍රිකාව

RECALL නිල වෙබ් අඩවිය

RECALL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RECALL මිල පුරෝකථනය

RECALL ඉතිහාසය

RECALL මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

RECALL-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

RECALL තත්කාල ගනුදෙනු

RECALL USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Recall ලාංඡනය

Recall මිල(RECALL)

1 RECALL සිට USD සජීවී මිල:

$0.2088
$0.2088
+2.45%1D
USD
Recall (RECALL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:36:03 (UTC+8)

Recall (RECALL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1982
$ 0.1982
පැය 24 පහළ
$ 0.2129
$ 0.2129
24H ඉහළ

$ 0.1982
$ 0.1982

$ 0.2129
$ 0.2129

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339

$ 0.19764914901472713
$ 0.19764914901472713

-0.24%

+2.45%

-31.01%

-31.01%

Recall (RECALL) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.2081. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1982 ක අවම අගයක් සහ $ 0.2129 ක උපරිම අගයක් අතර RECALL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RECALLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.8448301237691339 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.19764914901472713 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RECALL පසුගිය පැය තුල, -0.24% කින්, පැය 24 තුල, +2.45% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -31.01% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Recall (RECALL) වෙළඳපල තොරතුරු

No.533

$ 41.84M
$ 41.84M

$ 103.71K
$ 103.71K

$ 208.10M
$ 208.10M

201.07M
201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

20.10%

BASE

Recall හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 41.84M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 103.71K වේ. මුළු සැපයුම 201.07M සමඟින් RECALL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 208.10M කි.

Recall (RECALL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Recallහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.004993+2.45%
දින 30 යි$ +0.0581+38.73%
දින 60 යි$ +0.0581+38.73%
දින 90 යි$ +0.0581+38.73%
Recall අද මිල වෙනස

අද, RECALL එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.004993 (+2.45%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Recall දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.0581 (+38.73%) කින් ඉහළ ගියේය.

Recall දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, RECALL එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.0581 (+38.73%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Recall දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.0581 (+38.73%), කින් චලනය විය.

Recall (RECALL) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Recall මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Recall (RECALL) යනු කුමක්ද

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

MEXC වෙතින් Recall ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Recall ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RECALL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Recall ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Recall මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Recall මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Recall (RECALL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Recall (RECALL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Recall සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Recall මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Recall (RECALL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RecallRECALL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RECALL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Recall (RECALL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Recall මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Recall MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RECALL දේශීය මුදල් වෙත

1 Recall(RECALL) සිට VND
5,476.1515
1 Recall(RECALL) සිට AUD
A$0.320474
1 Recall(RECALL) සිට GBP
0.158156
1 Recall(RECALL) සිට EUR
0.178966
1 Recall(RECALL) සිට USD
$0.2081
1 Recall(RECALL) සිට MYR
RM0.867777
1 Recall(RECALL) සිට TRY
8.783901
1 Recall(RECALL) සිට JPY
¥31.8393
1 Recall(RECALL) සිට ARS
ARS$302.030097
1 Recall(RECALL) සිට RUB
16.860262
1 Recall(RECALL) සිට INR
18.450146
1 Recall(RECALL) සිට IDR
Rp3,468.331946
1 Recall(RECALL) සිට PHP
12.300791
1 Recall(RECALL) සිට EGP
￡E.9.853535
1 Recall(RECALL) සිට BRL
R$1.113335
1 Recall(RECALL) සිට CAD
C$0.293421
1 Recall(RECALL) සිට BDT
25.390281
1 Recall(RECALL) සිට NGN
298.993918
1 Recall(RECALL) සිට COP
$794.273999
1 Recall(RECALL) සිට ZAR
R.3.608454
1 Recall(RECALL) සිට UAH
8.721471
1 Recall(RECALL) සිට TZS
T.Sh.511.3017
1 Recall(RECALL) සිට VES
Bs47.4468
1 Recall(RECALL) සිට CLP
$196.4464
1 Recall(RECALL) සිට PKR
Rs58.817384
1 Recall(RECALL) සිට KZT
109.179665
1 Recall(RECALL) සිට THB
฿6.729954
1 Recall(RECALL) සිට TWD
NT$6.446938
1 Recall(RECALL) සිට AED
د.إ0.763727
1 Recall(RECALL) සිට CHF
Fr0.16648
1 Recall(RECALL) සිට HKD
HK$1.616937
1 Recall(RECALL) සිට AMD
֏79.669004
1 Recall(RECALL) සිට MAD
.د.م1.927006
1 Recall(RECALL) සිට MXN
$3.860255
1 Recall(RECALL) සිට SAR
ريال0.780375
1 Recall(RECALL) සිට ETB
Br32.024509
1 Recall(RECALL) සිට KES
KSh26.874034
1 Recall(RECALL) සිට JOD
د.أ0.1475429
1 Recall(RECALL) සිට PLN
0.763727
1 Recall(RECALL) සිට RON
лв0.91564
1 Recall(RECALL) සිට SEK
kr1.987355
1 Recall(RECALL) සිට BGN
лв0.351689
1 Recall(RECALL) සිට HUF
Ft69.411755
1 Recall(RECALL) සිට CZK
4.380505
1 Recall(RECALL) සිට KWD
د.ك0.0636786
1 Recall(RECALL) සිට ILS
0.678406
1 Recall(RECALL) සිට BOB
Bs1.43589
1 Recall(RECALL) සිට AZN
0.35377
1 Recall(RECALL) සිට TJS
SM1.918682
1 Recall(RECALL) සිට GEL
0.563951
1 Recall(RECALL) සිට AOA
Kz189.87044
1 Recall(RECALL) සිට BHD
.د.ب0.0782456
1 Recall(RECALL) සිට BMD
$0.2081
1 Recall(RECALL) සිට DKK
kr1.344326
1 Recall(RECALL) සිට HNL
L5.481354
1 Recall(RECALL) සිට MUR
9.55179
1 Recall(RECALL) සිට NAD
$3.610535
1 Recall(RECALL) සිට NOK
kr2.120539
1 Recall(RECALL) සිට NZD
$0.368337
1 Recall(RECALL) සිට PAB
B/.0.2081
1 Recall(RECALL) සිට PGK
K0.87402
1 Recall(RECALL) සිට QAR
ر.ق0.757484
1 Recall(RECALL) සිට RSD
дин.21.088854
1 Recall(RECALL) සිට UZS
soʻm2,477.380556
1 Recall(RECALL) සිට ALL
L17.428375
1 Recall(RECALL) සිට ANG
ƒ0.372499
1 Recall(RECALL) සිට AWG
ƒ0.37458
1 Recall(RECALL) සිට BBD
$0.4162
1 Recall(RECALL) සිට BAM
KM0.351689
1 Recall(RECALL) සිට BIF
Fr612.0221
1 Recall(RECALL) සිට BND
$0.27053
1 Recall(RECALL) සිට BSD
$0.2081
1 Recall(RECALL) සිට JMD
$33.327215
1 Recall(RECALL) සිට KHR
839.111225
1 Recall(RECALL) සිට KMF
Fr87.402
1 Recall(RECALL) සිට LAK
4,523.912953
1 Recall(RECALL) සිට LKR
රු63.36645
1 Recall(RECALL) සිට MDL
L3.548105
1 Recall(RECALL) සිට MGA
Ar937.38645
1 Recall(RECALL) සිට MOP
P1.662719
1 Recall(RECALL) සිට MVR
3.20474
1 Recall(RECALL) සිට MWK
MK360.03381
1 Recall(RECALL) සිට MZN
MT13.307995
1 Recall(RECALL) සිට NPR
रु29.48777
1 Recall(RECALL) සිට PYG
1,475.8452
1 Recall(RECALL) සිට RWF
Fr301.5369
1 Recall(RECALL) සිට SBD
$1.712663
1 Recall(RECALL) සිට SCR
2.855132
1 Recall(RECALL) සිට SRD
$8.01185
1 Recall(RECALL) සිට SVC
$1.816713
1 Recall(RECALL) සිට SZL
L3.606373
1 Recall(RECALL) සිට TMT
m0.730431
1 Recall(RECALL) සිට TND
د.ت0.613895
1 Recall(RECALL) සිට TTD
$1.406756
1 Recall(RECALL) සිට UGX
Sh727.5176
1 Recall(RECALL) සිට XAF
Fr117.9927
1 Recall(RECALL) සිට XCD
$0.56187
1 Recall(RECALL) සිට XOF
Fr117.9927
1 Recall(RECALL) සිට XPF
Fr21.4343
1 Recall(RECALL) සිට BWP
P2.794783
1 Recall(RECALL) සිට BZD
$0.4162
1 Recall(RECALL) සිට CVE
$19.944304
1 Recall(RECALL) සිට DJF
Fr36.8337
1 Recall(RECALL) සිට DOP
$13.382911
1 Recall(RECALL) සිට DZD
د.ج27.159131
1 Recall(RECALL) සිට FJD
$0.474468
1 Recall(RECALL) සිට GNF
Fr1,809.4295
1 Recall(RECALL) සිට GTQ
Q1.594046
1 Recall(RECALL) සිට GYD
$43.526196
1 Recall(RECALL) සිට ISK
kr26.2206

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Recall පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Recall (RECALL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RECALL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.2081 USD වේ.
RECALL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RECALL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.2081 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Recall හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RECALL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 41.84M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RECALL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RECALL හි සංසරණ සැපයුම 201.07M USD වේ.
RECALL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.8448301237691339 USD ක ATH මිලක් RECALL අත්කර ගති.
RECALL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.19764914901472713 USD ක ATL මිලක් RECALL අත්කර ගති.
RECALL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RECALL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 103.71K USD වේ.
මේ වසර තුලදී RECALL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RECALL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RECALL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 20:36:03 (UTC+8)

Recall (RECALL) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$0.2081
$0.2088
