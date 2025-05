Helium Mobile (MOBILE) යනු කුමක්ද

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Helium Mobile,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MOBILE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helium Mobileමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Helium Mobile මිල ඉතිහාසය

MOBILEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MOBILEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Helium Mobile මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Helium Mobile (MOBILE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MOBILE දේශීය මුදල් වෙත

1MOBILE සිට VNDවෙත ₫ 12.8358846 1MOBILE සිට AUDවෙත A$ 0.000780936 1MOBILE සිට GBPවෙත £ 0.00037545 1MOBILE සිට EURවෙත € 0.000445534 1MOBILE සිට USDවෙත $ 0.0005006 1MOBILE සිට MYRවෙත RM 0.002142568 1MOBILE සිට TRYවෙත ₺ 0.019358202 1MOBILE සිට JPYවෙත ¥ 0.073142666 1MOBILE සිට RUBවෙත ₽ 0.0402983 1MOBILE සිට INRවෙත ₹ 0.042816318 1MOBILE සිට IDRවෙත Rp 8.206556064 1MOBILE සිට KRWවෙත ₩ 0.70013916 1MOBILE සිට PHPවෙත ₱ 0.027918462 1MOBILE සිට EGPවෙත £E. 0.025085066 1MOBILE සිට BRLවෙත R$ 0.002813372 1MOBILE සිට CADවෙත C$ 0.000695834 1MOBILE සිට BDTවෙත ৳ 0.060862948 1MOBILE සිට NGNවෙත ₦ 0.80096 1MOBILE සිට UAHවෙත ₴ 0.0207749 1MOBILE සිට VESවෙත Bs 0.0460552 1MOBILE සිට PKRවෙත Rs 0.141089104 1MOBILE සිට KZTවෙත ₸ 0.255796588 1MOBILE සිට THBවෙත ฿ 0.016679992 1MOBILE සිට TWDවෙත NT$ 0.015103102 1MOBILE සිට AEDවෙත د.إ 0.001837202 1MOBILE සිට CHFවෙත Fr 0.000415498 1MOBILE සිට HKDවෙත HK$ 0.00390468 1MOBILE සිට MADවෙත .د.م 0.004650574 1MOBILE සිට MXNවෙත $ 0.009691616

Helium Mobile සම්පත්

Helium Mobile පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Helium Mobile පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Helium Mobile (MOBILE) හි මිල කීයද? Helium Mobile (MOBILE)හි සජීවී මිල 0.0005006 USD වේ. Helium Mobile (MOBILE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Helium Mobile හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 44.69M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MOBILEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0005006 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Helium Mobile (MOBILE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Helium Mobile (MOBILE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 89.28B USD වේ. Helium Mobile (MOBILE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Helium Mobile (MOBILE) හි ඉහළම මිල 0.0082 USD වේ. Helium Mobile (MOBILE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Helium Mobile (MOBILE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 74.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

