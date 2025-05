JUNO (JUNO) යනු කුමක්ද

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

MEXC වෙතින් JUNO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ JUNO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



JUNO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ JUNO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. JUNO හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ JUNOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

JUNO මිල ඉතිහාසය

JUNOහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් JUNOහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ JUNO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

JUNO (JUNO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

JUNO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් JUNO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

JUNO දේශීය මුදල් වෙත

1JUNO සිට VNDවෙත ₫ 2,469.48471 1JUNO සිට AUDවෙත A$ 0.1492805 1JUNO සිට GBPවෙත £ 0.0722325 1JUNO සිට EURවෙත € 0.0857159 1JUNO සිට USDවෙත $ 0.09631 1JUNO සිට MYRවෙත RM 0.4122068 1JUNO සිට TRYවෙත ₺ 3.7329756 1JUNO සිට JPYවෙත ¥ 14.0651124 1JUNO සිට RUBවෙත ₽ 7.7404347 1JUNO සිට INRවෙත ₹ 8.2547301 1JUNO සිට IDRවෙත Rp 1,605.1660246 1JUNO සිට KRWවෙත ₩ 134.699166 1JUNO සිට PHPවෙත ₱ 5.3731349 1JUNO සිට EGPවෙත £E. 4.8549871 1JUNO සිට BRLවෙත R$ 0.5422253 1JUNO සිට CADවෙත C$ 0.1338709 1JUNO සිට BDTවෙත ৳ 11.6795137 1JUNO සිට NGNවෙත ₦ 154.096 1JUNO සිට UAHවෙත ₴ 3.9930126 1JUNO සිට VESවෙත Bs 8.86052 1JUNO සිට PKRවෙත Rs 27.0602207 1JUNO සිට KZTවෙත ₸ 49.1624026 1JUNO සිට THBවෙත ฿ 3.216754 1JUNO සිට TWDවෙත NT$ 2.908562 1JUNO සිට AEDවෙත د.إ 0.3534577 1JUNO සිට CHFවෙත Fr 0.0809004 1JUNO සිට HKDවෙත HK$ 0.751218 1JUNO සිට MADවෙත .د.م 0.8985723 1JUNO සිට MXNවෙත $ 1.8674509

JUNO සම්පත්

JUNO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: JUNO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද JUNO (JUNO) හි මිල කීයද? JUNO (JUNO)හි සජීවී මිල 0.09631 USD වේ. JUNO (JUNO) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? JUNO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ JUNOහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09631 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. JUNO (JUNO) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? JUNO (JUNO) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. JUNO (JUNO) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, JUNO (JUNO) හි ඉහළම මිල 68.31 USD වේ. JUNO (JUNO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? JUNO (JUNO) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.04K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

