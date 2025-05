HYDRA (HYDRA) යනු කුමක්ද

Hydra is an open-source Proof-of-Stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply.

MEXC වෙතින් HYDRA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ HYDRA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට HYDRA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ HYDRA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ HYDRA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

HYDRA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ HYDRA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. HYDRA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ HYDRAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

HYDRA මිල ඉතිහාසය

HYDRAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් HYDRAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ HYDRA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

HYDRA (HYDRA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

HYDRA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් HYDRA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

HYDRA දේශීය මුදල් වෙත

1HYDRA සිට VNDවෙත ₫ 5,235.8922 1HYDRA සිට AUDවෙත A$ 0.31651 1HYDRA සිට GBPවෙත £ 0.15315 1HYDRA සිට EURවෙත € 0.181738 1HYDRA සිට USDවෙත $ 0.2042 1HYDRA සිට MYRවෙත RM 0.873976 1HYDRA සිට TRYවෙත ₺ 7.914792 1HYDRA සිට JPYවෙත ¥ 29.809116 1HYDRA සිට RUBවෙත ₽ 16.411554 1HYDRA සිට INRවෙත ₹ 17.495856 1HYDRA සිට IDRවෙත Rp 3,403.331972 1HYDRA සිට KRWවෙත ₩ 285.59412 1HYDRA සිට PHPවෙත ₱ 11.392318 1HYDRA සිට EGPවෙත £E. 10.287596 1HYDRA සිට BRLවෙත R$ 1.149646 1HYDRA සිට CADවෙත C$ 0.283838 1HYDRA සිට BDTවෙත ৳ 24.763334 1HYDRA සිට NGNවෙත ₦ 326.72 1HYDRA සිට UAHවෙත ₴ 8.466132 1HYDRA සිට VESවෙත Bs 18.7864 1HYDRA සිට PKRවෙත Rs 57.374074 1HYDRA සිට KZTවෙත ₸ 104.235932 1HYDRA සිට THBවෙත ฿ 6.822322 1HYDRA සිට TWDවෙත NT$ 6.16684 1HYDRA සිට AEDවෙත د.إ 0.749414 1HYDRA සිට CHFවෙත Fr 0.169486 1HYDRA සිට HKDවෙත HK$ 1.59276 1HYDRA සිට MADවෙත .د.م 1.905186 1HYDRA සිට MXNවෙත $ 3.959438

HYDRA සම්පත්

HYDRA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: HYDRA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද HYDRA (HYDRA) හි මිල කීයද? HYDRA (HYDRA)හි සජීවී මිල 0.2042 USD වේ. HYDRA (HYDRA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? HYDRA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 4.07M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ HYDRAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2042 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. HYDRA (HYDRA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? HYDRA (HYDRA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 19.95M USD වේ. HYDRA (HYDRA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, HYDRA (HYDRA) හි ඉහළම මිල 32.1 USD වේ. HYDRA (HYDRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? HYDRA (HYDRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.25K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.