Powerloom (POWER) යනු කුමක්ද

Powerloom is the composable data network ensuring next-gen web3 consumer apps and end-users get hassle-free and affordable access to precise, accurate, and verifiable onchain data. $POWER is the native gas token of this ecosystem, facilitating network activities like Snapshotter operations, rewards, and more.

MEXC වෙතින් Powerloom ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Powerloom ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට POWER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Powerloom ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Powerloom මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Powerloom මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Powerloom,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. POWER හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Powerloomමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Powerloom මිල ඉතිහාසය

POWERහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් POWERහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Powerloom මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Powerloom (POWER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Powerloom මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Powerloom MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

POWER දේශීය මුදල් වෙත

1POWER සිට VNDවෙත ₫ 577.69173 1POWER සිට AUDවෙත A$ 0.0349215 1POWER සිට GBPවෙත £ 0.0168975 1POWER සිට EURවෙත € 0.0200517 1POWER සිට USDවෙත $ 0.02253 1POWER සිට MYRවෙත RM 0.0964284 1POWER සිට TRYවෙත ₺ 0.8728122 1POWER සිට JPYවෙත ¥ 3.2799174 1POWER සිට RUBවෙත ₽ 1.8107361 1POWER සිට INRවෙත ₹ 1.928568 1POWER සිට IDRවෙත Rp 369.3442032 1POWER සිට KRWවෙත ₩ 31.3786575 1POWER සිට PHPවෙත ₱ 1.2564981 1POWER සිට EGPවෙත £E. 1.1359626 1POWER සිට BRLවෙත R$ 0.1268439 1POWER සිට CADවෙත C$ 0.0313167 1POWER සිට BDTවෙත ৳ 2.7322131 1POWER සිට NGNවෙත ₦ 36.048 1POWER සිට UAHවෙත ₴ 0.9340938 1POWER සිට VESවෙත Bs 2.07276 1POWER සිට PKRවෙත Rs 6.3302541 1POWER සිට KZTවෙත ₸ 11.5006638 1POWER සිට THBවෙත ฿ 0.7513755 1POWER සිට TWDවෙත NT$ 0.6786036 1POWER සිට AEDවෙත د.إ 0.0826851 1POWER සිට CHFවෙත Fr 0.0186999 1POWER සිට HKDවෙත HK$ 0.175734 1POWER සිට MADවෙත .د.م 0.2102049 1POWER සිට MXNවෙත $ 0.4364061

Powerloom සම්පත්

Powerloom පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Powerloom පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Powerloom (POWER) හි මිල කීයද? Powerloom (POWER)හි සජීවී මිල 0.02253 USD වේ. Powerloom (POWER) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Powerloom හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ POWERහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02253 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Powerloom (POWER) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Powerloom (POWER) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Powerloom (POWER) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Powerloom (POWER) හි ඉහළම මිල 0.7969 USD වේ. Powerloom (POWER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Powerloom (POWER) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 62.55K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.