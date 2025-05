Ethereum Classic (ETC) යනු කුමක්ද

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

MEXC වෙතින් Ethereum Classic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Ethereum Classic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Ethereum Classic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Ethereum Classic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ETC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ethereum Classicමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Ethereum Classic මිල ඉතිහාසය

ETCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ETCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Ethereum Classic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Ethereum Classic (ETC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Ethereum Classic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Ethereum Classic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ETC දේශීය මුදල් වෙත

1ETC සිට VNDවෙත ₫ 498,973.86 1ETC සිට AUDවෙත A$ 30.163 1ETC සිට GBPවෙත £ 14.595 1ETC සිට EURවෙත € 17.3194 1ETC සිට USDවෙත $ 19.46 1ETC සිට MYRවෙත RM 83.2888 1ETC සිට TRYවෙත ₺ 754.4642 1ETC සිට JPYවෙත ¥ 2,842.9114 1ETC සිට RUBවෙත ₽ 1,564.0002 1ETC සිට INRවෙත ₹ 1,666.749 1ETC සිට IDRවෙත Rp 324,333.2036 1ETC සිට KRWවෙත ₩ 27,254.8976 1ETC සිට PHPවෙත ₱ 1,084.7004 1ETC සිට EGPවෙත £E. 980.9786 1ETC සිට BRLවෙත R$ 109.5598 1ETC සිට CADවෙත C$ 27.0494 1ETC සිට BDTවෙත ৳ 2,359.9142 1ETC සිට NGNවෙත ₦ 31,136 1ETC සිට UAHවෙත ₴ 806.8116 1ETC සිට VESවෙත Bs 1,790.32 1ETC සිට PKRවෙත Rs 5,467.6762 1ETC සිට KZTවෙත ₸ 9,933.5516 1ETC සිට THBවෙත ฿ 650.1586 1ETC සිට TWDවෙත NT$ 587.8866 1ETC සිට AEDවෙත د.إ 71.4182 1ETC සිට CHFවෙත Fr 16.3464 1ETC සිට HKDවෙත HK$ 151.788 1ETC සිට MADවෙත .د.م 181.5618 1ETC සිට MXNවෙත $ 377.1348

Ethereum Classic සම්පත්

Ethereum Classic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ethereum Classic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Ethereum Classic (ETC) හි මිල කීයද? Ethereum Classic (ETC)හි සජීවී මිල 19.46 USD වේ. Ethereum Classic (ETC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Ethereum Classic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.96B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ETCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 19.46 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Ethereum Classic (ETC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Ethereum Classic (ETC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 151.92M USD වේ. Ethereum Classic (ETC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Ethereum Classic (ETC) හි ඉහළම මිල 180 USD වේ. Ethereum Classic (ETC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Ethereum Classic (ETC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.35M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

