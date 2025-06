ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

නමETC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.38

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0007%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)50.19%

සංසරණ සැපයුම152,137,722.0128468

උපරිම සැපයුම210,700,000

මුළු සැපයුම210,700,000

සංසරණ අනුපාතය0.722%

නිකුත් කළ දිනය2015-11-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.7523 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ176.15769168,2021-05-06

අඩුම මිල0.45244601368904114,2016-07-25

පොදු බ්ලොක්චේන්ETC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.