E4C (E4C) යනු කුමක්ද

E4C is a gaming ecosystem with strong support from Sui, built to become the bridge between web2 and web3 gaming. It is anchored on its major products, E4C: Ludus, and E4C: Final Salvation. E4C lays perfectly in the intersection of gaming infrastructure and Sui, one of the hottest L1s. E4C: Ludus is a cross-platform gaming player built in collaboration with Mysten Labs, the original contributor to Sui blockchain. It builds on the foundation of E4C: Final Salvation, Ambrus Studio’s marquee title with very strong early success metrics since its launch. E4C aims to become the new gaming platform for web3.

MEXC වෙතින් E4C ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ E4C ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට E4C ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ E4C ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ E4C මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

E4C මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ E4C,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. E4C හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ E4Cමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

E4C මිල ඉතිහාසය

E4Cහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් E4Cහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ E4C මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

E4C (E4C) මිලදී ගන්නා ආකාරය

E4C මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් E4C MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

E4C දේශීය මුදල් වෙත

1E4C සිට VNDවෙත ₫ 134.922942 1E4C සිට AUDවෙත A$ 0.0081561 1E4C සිට GBPවෙත £ 0.0039465 1E4C සිට EURවෙත € 0.00468318 1E4C සිට USDවෙත $ 0.005262 1E4C සිට MYRවෙත RM 0.02252136 1E4C සිට TRYවෙත ₺ 0.20400774 1E4C සිට JPYවෙත ¥ 0.76862034 1E4C සිට RUBවෙත ₽ 0.42290694 1E4C සිට INRවෙත ₹ 0.4506903 1E4C සිට IDRවෙත Rp 87.69996492 1E4C සිට KRWවෙත ₩ 7.36974672 1E4C සිට PHPවෙත ₱ 0.29330388 1E4C සිට EGPවෙත £E. 0.26525742 1E4C සිට BRLවෙත R$ 0.02962506 1E4C සිට CADවෙත C$ 0.00731418 1E4C සිට BDTවෙත ৳ 0.63812274 1E4C සිට NGNවෙත ₦ 8.4192 1E4C සිට UAHවෙත ₴ 0.21816252 1E4C සිට VESවෙත Bs 0.484104 1E4C සිට PKRවෙත Rs 1.47846414 1E4C සිට KZTවෙත ₸ 2.68604052 1E4C සිට THBවෙත ฿ 0.17580342 1E4C සිට TWDවෙත NT$ 0.15885978 1E4C සිට AEDවෙත د.إ 0.01931154 1E4C සිට CHFවෙත Fr 0.00442008 1E4C සිට HKDවෙත HK$ 0.0410436 1E4C සිට MADවෙත .د.م 0.04909446 1E4C සිට MXNවෙත $ 0.10197756

E4C සම්පත්

E4C පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

E4C (E4C)හි සජීවී මිල 0.005262 USD වේ. E4C හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ E4Cහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.005262 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. E4C (E4C) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. 2025-05-15 වන විට, E4C (E4C) හි ඉහළම මිල 0.25 USD වේ. E4C (E4C) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 87.59 USD වේ.

උණුසුම් පුවත්

