Bityuan (BTY) යනු කුමක්ද

Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

MEXC වෙතින් Bityuan ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Bityuan ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට BTY ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Bityuan ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Bityuan මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Bityuan මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Bityuan,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. BTY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bityuanමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Bityuan මිල ඉතිහාසය

BTYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් BTYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Bityuan මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Bityuan (BTY) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Bityuan මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Bityuan MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1BTY සිට VNDවෙත ₫ 658.9737 1BTY සිට AUDවෙත A$ 0.039835 1BTY සිට GBPවෙත £ 0.019275 1BTY සිට EURවෙත € 0.022873 1BTY සිට USDවෙත $ 0.0257 1BTY සිට MYRවෙත RM 0.109996 1BTY සිට TRYවෙත ₺ 0.996389 1BTY සිට JPYවෙත ¥ 3.754513 1BTY සිට RUBවෙත ₽ 2.065509 1BTY සිට INRවෙත ₹ 2.201976 1BTY සිට IDRවෙත Rp 428.333162 1BTY සිට KRWවෙත ₩ 35.84379 1BTY සිට PHPවෙත ₱ 1.432518 1BTY සිට EGPවෙත £E. 1.29528 1BTY සිට BRLවෙත R$ 0.144691 1BTY සිට CADවෙත C$ 0.035723 1BTY සිට BDTවෙත ৳ 3.116639 1BTY සිට NGNවෙත ₦ 41.12 1BTY සිට UAHවෙත ₴ 1.065522 1BTY සිට VESවෙත Bs 2.3644 1BTY සිට PKRවෙත Rs 7.220929 1BTY සිට KZTවෙත ₸ 13.118822 1BTY සිට THBවෙත ฿ 0.858123 1BTY සිට TWDවෙත NT$ 0.775883 1BTY සිට AEDවෙත د.إ 0.094319 1BTY සිට CHFවෙත Fr 0.021588 1BTY සිට HKDවෙත HK$ 0.20046 1BTY සිට MADවෙත .د.م 0.239781 1BTY සිට MXNවෙත $ 0.498066

Bityuan පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Bityuan පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Bityuan (BTY) හි මිල කීයද? Bityuan (BTY)හි සජීවී මිල 0.0257 USD වේ. Bityuan (BTY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Bityuan හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ BTYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0257 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Bityuan (BTY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Bityuan (BTY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Bityuan (BTY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Bityuan (BTY) හි ඉහළම මිල 0.085 USD වේ. Bityuan (BTY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Bityuan (BTY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 50.67K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

