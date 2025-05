Arweave (AR) යනු කුමක්ද

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

MEXC වෙතින් Arweave ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Arweave ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Arweave ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Arweave මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Arweave මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Arweave,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Arweaveමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Arweave මිල ඉතිහාසය

ARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Arweave මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Arweave (AR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Arweave මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Arweave MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

AR දේශීය මුදල් වෙත

1AR සිට VNDවෙත ₫ 204,358.77 1AR සිට AUDවෙත A$ 12.3535 1AR සිට GBPවෙත £ 5.9775 1AR සිට EURවෙත € 7.0933 1AR සිට USDවෙත $ 7.97 1AR සිට MYRවෙත RM 34.1116 1AR සිට TRYවෙත ₺ 308.9969 1AR සිට JPYවෙත ¥ 1,164.8155 1AR සිට RUBවෙත ₽ 640.5489 1AR සිට INRවෙත ₹ 682.7102 1AR සිට IDRවෙත Rp 132,833.2802 1AR සිට KRWවෙත ₩ 11,131.2208 1AR සිට PHPවෙත ₱ 444.4072 1AR සිට EGPවෙත £E. 401.688 1AR සිට BRLවෙත R$ 44.8711 1AR සිට CADවෙත C$ 11.0783 1AR සිට BDTවෙත ৳ 966.5219 1AR සිට NGNවෙත ₦ 12,752 1AR සිට UAHවෙත ₴ 330.4362 1AR සිට VESවෙත Bs 733.24 1AR සිට PKRවෙත Rs 2,239.3309 1AR සිට KZTවෙත ₸ 4,068.3662 1AR සිට THBවෙත ฿ 266.1183 1AR සිට TWDවෙත NT$ 240.694 1AR සිට AEDවෙත د.إ 29.2499 1AR සිට CHFවෙත Fr 6.6948 1AR සිට HKDවෙත HK$ 62.166 1AR සිට MADවෙත .د.م 74.3601 1AR සිට MXNවෙත $ 154.4586

Arweave සම්පත්

Arweave පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Arweave පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Arweave (AR) හි මිල කීයද? Arweave (AR)හි සජීවී මිල 7.97 USD වේ. Arweave (AR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Arweave හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 523.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 7.97 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Arweave (AR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Arweave (AR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 65.65M USD වේ. Arweave (AR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Arweave (AR) හි ඉහළම මිල 90.912 USD වේ. Arweave (AR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Arweave (AR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.30M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

