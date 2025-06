ANITA AI (ANITA) යනු කුමක්ද

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

MEXC වෙතින් ANITA AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ANITA AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට ANITA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ANITA AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ANITA AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ANITA AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ANITA AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. ANITA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ANITA AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ANITA AI මිල ඉතිහාසය

ANITAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ANITAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ANITA AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ANITA AI (ANITA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ANITA AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ANITA AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

ANITA දේශීය මුදල් වෙත

1ANITA සිට VNDවෙත ₫ 76.26087 1ANITA සිට AUDවෙත A$ 0.00443394 1ANITA සිට GBPවෙත £ 0.00211554 1ANITA සිට EURවෙත € 0.00249228 1ANITA සිට USDවෙත $ 0.002898 1ANITA සිට MYRවෙත RM 0.01225854 1ANITA සිට TRYවෙත ₺ 0.11351466 1ANITA සිට JPYවෙත ¥ 0.41797854 1ANITA සිට RUBවෙත ₽ 0.230391 1ANITA සිට INRවෙත ₹ 0.24769206 1ANITA සිට IDRවෙත Rp 46.74192894 1ANITA සිට KRWවෙත ₩ 3.96440604 1ANITA සිට PHPවෙත ₱ 0.16196922 1ANITA සිට EGPවෙත £E. 0.143451 1ANITA සිට BRLවෙත R$ 0.01602594 1ANITA සිට CADවෙත C$ 0.00394128 1ANITA සිට BDTවෙත ৳ 0.35425152 1ANITA සිට NGNවෙත ₦ 4.46532534 1ANITA සිට UAHවෙත ₴ 0.12032496 1ANITA සිට VESවෙත Bs 0.286902 1ANITA සිට PKRවෙත Rs 0.81816336 1ANITA සිට KZTවෙත ₸ 1.47629916 1ANITA සිට THBවෙත ฿ 0.09438786 1ANITA සිට TWDවෙත NT$ 0.08638938 1ANITA සිට AEDවෙත د.إ 0.01063566 1ANITA සිට CHFවෙත Fr 0.00234738 1ANITA සිට HKDවෙත HK$ 0.02272032 1ANITA සිට MADවෙත .د.م 0.02642976 1ANITA සිට MXNවෙත $ 0.0547722

ANITA AI සම්පත්

ANITA AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ANITA AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ANITA AI (ANITA) හි මිල කීයද? ANITA AI (ANITA)හි සජීවී මිල 0.002898 USD වේ. ANITA AI (ANITA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ANITA AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ ANITAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.002898 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ANITA AI (ANITA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ANITA AI (ANITA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. ANITA AI (ANITA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, ANITA AI (ANITA) හි ඉහළම මිල 0.009888 USD වේ. ANITA AI (ANITA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ANITA AI (ANITA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 87.86K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

