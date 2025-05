AEROBUD (AEROBUD) යනු කුමක්ද

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

MEXC වෙතින් AEROBUD ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ AEROBUD ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට AEROBUD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ AEROBUD ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ AEROBUD මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

AEROBUD මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ AEROBUD,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. AEROBUD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ AEROBUDමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

AEROBUD මිල ඉතිහාසය

AEROBUDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් AEROBUDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ AEROBUD මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

AEROBUD (AEROBUD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

AEROBUD මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් AEROBUD MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1AEROBUD සිට VNDවෙත ₫ 397.17909 1AEROBUD සිට AUDවෙත A$ 0.0240095 1AEROBUD සිට GBPවෙත £ 0.0116175 1AEROBUD සිට EURවෙත € 0.0137861 1AEROBUD සිට USDවෙත $ 0.01549 1AEROBUD සිට MYRවෙත RM 0.0664521 1AEROBUD සිට TRYවෙත ₺ 0.6005473 1AEROBUD සිට JPYවෙත ¥ 2.2618498 1AEROBUD සිට RUBවෙත ₽ 1.2449313 1AEROBUD සිට INRවෙත ₹ 1.3264087 1AEROBUD සිට IDRවෙත Rp 258.1665634 1AEROBUD සිට KRWවෙත ₩ 21.603903 1AEROBUD සිට PHPවෙත ₱ 0.8638773 1AEROBUD සිට EGPවෙත £E. 0.780696 1AEROBUD සිට BRLවෙත R$ 0.0872087 1AEROBUD සිට CADවෙත C$ 0.0215311 1AEROBUD සිට BDTවෙත ৳ 1.8784723 1AEROBUD සිට NGNවෙත ₦ 24.784 1AEROBUD සිට UAHවෙත ₴ 0.6422154 1AEROBUD සිට VESවෙත Bs 1.42508 1AEROBUD සිට PKRවෙත Rs 4.3522253 1AEROBUD සිට KZTවෙත ₸ 7.9070254 1AEROBUD සිට THBවෙත ฿ 0.5170562 1AEROBUD සිට TWDවෙත NT$ 0.4674882 1AEROBUD සිට AEDවෙත د.إ 0.0568483 1AEROBUD සිට CHFවෙත Fr 0.0128567 1AEROBUD සිට HKDවෙත HK$ 0.120822 1AEROBUD සිට MADවෙත .د.م 0.1445217 1AEROBUD සිට MXNවෙත $ 0.3000413

AEROBUD පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: AEROBUD පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද AEROBUD (AEROBUD) හි මිල කීයද? AEROBUD (AEROBUD)හි සජීවී මිල 0.01549 USD වේ. AEROBUD (AEROBUD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? AEROBUD හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 15.03M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ AEROBUDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01549 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. AEROBUD (AEROBUD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? AEROBUD (AEROBUD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 970.00M USD වේ. AEROBUD (AEROBUD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, AEROBUD (AEROBUD) හි ඉහළම මිල 0.03246 USD වේ. AEROBUD (AEROBUD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? AEROBUD (AEROBUD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 57.54K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

