Токеномика Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Откройте для себя ключевую информацию о Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Zephyr Stable Dollar is a private stable coin, pegged to USD. It is overcollateralized and backed by Zephyr ($ZEPH). It is a private native asset on the Zephyr Protocol Blockchain. Users can mint, redeem and transfer $ZSD within the protocol without needing to interact with any centralized entity. Официальный сайт: https://www.zephyrprotocol.com/ Whitepaper: https://www.zephyrprotocol.com/s/Zephyr_Whitepaper_v1.pdf Купить ZSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 135,12K $ 135,12K $ 135,12K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 126,41K $ 126,41K $ 126,41K Исторический максимум: $ 863,93 $ 863,93 $ 863,93 Исторический минимум: $ 0,708851 $ 0,708851 $ 0,708851 Текущая цена: $ 0,93551 $ 0,93551 $ 0,93551 Узнайте больше о цене Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD)

Токеномика Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zephyr Protocol Stable Dollar (ZSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZSD, изучите текущую цену ZSD!

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