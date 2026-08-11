Сегодняшняя цена ZAPP

Текущая цена ZAPP (ZAPP) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,82% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZAPP на USD составляет $ 0 за ZAPP.

На данный момент ZAPP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 135 345, при оборотном предложении 999,84M ZAPP. В течение последних 24 часов, ZAPP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZAPP изменился на -0,41% за последний час и на -20,23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 265,66.

Рыночная информация ZAPP (ZAPP)

Рыночная капитализация $ 135,35K$ 135,35K $ 135,35K Объем (24Ч) $ 265,66$ 265,66 $ 265,66 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 135,35K$ 135,35K $ 135,35K Оборотное предложение 999,84M 999,84M 999,84M Общее предложение 999 841 279,095402 999 841 279,095402 999 841 279,095402

Текущая рыночная капитализация ZAPP составляет $ 135,35K, при 24-часовом объеме торгов $ 265,66. Циркулируещее обращение ZAPP составляет 999,84M, а общее предложение – 999841279.095402. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 135,35K.