Сегодняшняя цена YFSX

Текущая цена YFSX (YFSX) сегодня составляет $ 1 320,13 с изменением 0,59% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации YFSX на USD составляет $ 1 320,13 за YFSX.

На данный момент YFSX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 26 412 824, при оборотном предложении 20,00K YFSX. В течение последних 24 часов, YFSX торговался в диапазоне от $ 1 304,68 (минимум) до $ 1 336,4 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2 087,72, тогда как исторический минимум составил $ 527,02.

В краткосрочной перспективе YFSX изменился на +0,16% за последний час и на +4,60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3,98K.

Рыночная информация YFSX (YFSX)

Рыночная капитализация $ 26,41M$ 26,41M $ 26,41M Объем (24Ч) $ 3,98K$ 3,98K $ 3,98K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 26,41M$ 26,41M $ 26,41M Оборотное предложение 20,00K 20,00K 20,00K Общее предложение 19 999,0 19 999,0 19 999,0

Текущая рыночная капитализация YFSX составляет $ 26,41M, при 24-часовом объеме торгов $ 3,98K. Циркулируещее обращение YFSX составляет 20,00K, а общее предложение – 19999.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26,41M.