Какова текущая цена yepcat?

yepcat оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 1.75%.

Насколько быстро растёт сообщество YEP?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену yepcat?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль yepcat в секторе Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов YEP?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как YEP соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽0.078189624641056320000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 998957524.375082 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.