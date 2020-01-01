Токеномика Yellow Duckies (DUCKIES) Откройте для себя ключевую информацию о Yellow Duckies (DUCKIES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yellow Duckies (DUCKIES) Duckies is a canary network of Yellow, which solves the problem of genuinely decentralized trading by allowing participants to swap assets across different exchanges without having to rely on block creation. This brings all parties, exchanges, blockchains, and trading firms together, creating a network of brokerages and allowing for a more efficient trading infrastructure. Официальный сайт: https://www.yellow.org/canarynet/duckies Whitepaper: https://www.yellow.org/files/duckies_one_pager.pdf Купить DUCKIES сейчас!

Токеномика и анализ цен Yellow Duckies (DUCKIES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yellow Duckies (DUCKIES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 158,14K $ 158,14K $ 158,14K Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 48,52M $ 48,52M $ 48,52M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 488,89K $ 488,89K $ 488,89K Исторический максимум: $ 0,02708167 $ 0,02708167 $ 0,02708167 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00325894 $ 0,00325894 $ 0,00325894 Узнайте больше о цене Yellow Duckies (DUCKIES)

Токеномика Yellow Duckies (DUCKIES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yellow Duckies (DUCKIES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUCKIES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUCKIES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUCKIES, изучите текущую цену DUCKIES!

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