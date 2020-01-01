Токеномика XTblock (XTT-B20) Откройте для себя ключевую информацию о XTblock (XTT-B20), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о XTblock (XTT-B20) A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Официальный сайт: https://xtblock.io/ Купить XTT-B20 сейчас!

Токеномика и анализ цен XTblock (XTT-B20) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XTblock (XTT-B20), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,04K $ 23,04K $ 23,04K Общее предложение: $ 350,00M $ 350,00M $ 350,00M Оборотное предложение: $ 165,87M $ 165,87M $ 165,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,62K $ 48,62K $ 48,62K Исторический максимум: $ 0,584553 $ 0,584553 $ 0,584553 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00013891 $ 0,00013891 $ 0,00013891 Узнайте больше о цене XTblock (XTT-B20)

Токеномика XTblock (XTT-B20): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XTblock (XTT-B20) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XTT-B20, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XTT-B20. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XTT-B20, изучите текущую цену XTT-B20!

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