Токеномика XMON (XMON) Откройте для себя ключевую информацию о XMON (XMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен XMON (XMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XMON (XMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 944,27K $ 944,27K $ 944,27K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 2,52K $ 2,52K $ 2,52K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,74M $ 3,74M $ 3,74M Исторический максимум: $ 86 227 $ 86 227 $ 86 227 Исторический минимум: $ 250,85 $ 250,85 $ 250,85 Текущая цена: $ 374,5 $ 374,5 $ 374,5 Узнайте больше о цене XMON (XMON)

Токеномика XMON (XMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XMON (XMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XMON, изучите текущую цену XMON!

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