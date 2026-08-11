Какова текущая цена Xi?

Xi торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -5.10%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Xi составляет ₽57.7262354225761680000, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка XI?

Рыночная капитализация составляет ₽20755848.4012430880000, что ставит актив на 4302-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Xi на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле XI.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 421000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Xi?

Xi входит в классификацию Ethereum Ecosystem, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность XI?

Работа в сети -- позволяет XI использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.