Текущая цена XEND IT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены XEND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XEND прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XEND IT сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены XEND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XEND прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о XEND

Информация о цене XEND

Официальный сайт XEND

Токеномика XEND

Прогноз цен XEND

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип XEND IT

Цена XEND IT (XEND)

Не в листинге

Текущая цена 1 XEND в USD:

--
----
+7,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены XEND IT (XEND) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:49 (UTC+8)

Информация о ценах XEND IT (XEND) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+7,70%

+3,18%

+3,18%

Текущая цена XEND IT (XEND) составляет --. За последние 24 часа XEND торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XEND за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, XEND изменился на +0,10% за последний час, на +7,70% за 24 часа и на +3,18% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XEND IT (XEND)

$ 26,61K
$ 26,61K$ 26,61K

--
----

$ 26,61K
$ 26,61K$ 26,61K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 609,924682
999 999 609,924682 999 999 609,924682

Текущая рыночная капитализация XEND IT составляет $ 26,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XEND составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999609.924682. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 26,61K.

История цен XEND IT (XEND) в USD

За сегодня изменение цены XEND IT на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены XEND IT на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены XEND IT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены XEND IT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,70%
30 дней$ 0-34,52%
60 дней$ 0-32,20%
90 дней$ 0--

Что такое XEND IT (XEND)

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник XEND IT (XEND)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены XEND IT (USD)

Сколько будет стоить XEND IT (XEND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XEND IT (XEND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XEND IT.

Проверьте прогноз цены XEND IT!

XEND на местную валюту

Токеномика XEND IT (XEND)

Понимание токеномики XEND IT (XEND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XEND прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XEND IT (XEND)

Сколько стоит XEND IT (XEND) на сегодня?
Актуальная цена XEND в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XEND в USD?
Текущая цена XEND в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XEND IT?
Рыночная капитализация XEND составляет $ 26,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XEND?
Циркулирующее предложение XEND составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XEND?
XEND достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена XEND за все время (ATL)?
XEND достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов XEND?
Объем торгов за последние 24 часа для XEND составляет -- USD.
Вырастет ли XEND в цене в этом году?
XEND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XEND для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:42:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XEND IT (XEND)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.