Что такое XEND IT (XEND)

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT. This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник XEND IT (XEND) Официальный веб-сайт

Прогноз цены XEND IT (USD)

Сколько будет стоить XEND IT (XEND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XEND IT (XEND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XEND IT.

Проверьте прогноз цены XEND IT!

XEND на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика XEND IT (XEND)

Понимание токеномики XEND IT (XEND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XEND прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XEND IT (XEND) Сколько стоит XEND IT (XEND) на сегодня? Актуальная цена XEND в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XEND в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XEND в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XEND IT? Рыночная капитализация XEND составляет $ 26,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XEND? Циркулирующее предложение XEND составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XEND? XEND достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена XEND за все время (ATL)? XEND достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов XEND? Объем торгов за последние 24 часа для XEND составляет -- USD . Вырастет ли XEND в цене в этом году? XEND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XEND для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии XEND IT (XEND)