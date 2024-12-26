Цена Wrapped STEAMX (WSTEAMX)
Текущая цена Wrapped STEAMX (WSTEAMX) сегодня составляет 0.058702 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 11.86M USD. Цена WSTEAMX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped STEAMX:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 6.09K USD
- Изменение цены Wrapped STEAMX в течение дня составляет +5.36%
- Оборотное предложение составляет 100.00B USD
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За сегодня изменение цены Wrapped STEAMX на USD составило $ +0.00298591.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped STEAMX на USD составило $ +0.0469483626.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped STEAMX на USD составило $ +0.0499030926.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped STEAMX на USD составило $ +0.028200967499979603.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00298591
|+5.36%
|30 дней
|$ +0.0469483626
|+79.98%
|60 дней
|$ +0.0499030926
|+85.01%
|90 дней
|$ +0.028200967499979603
|+92.46%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped STEAMX: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.04%
+5.36%
+6.34%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
A revolutionary approach in the Crypto Industry. A first of its kind Exchange Solution, building new foundations in Crypto Security. Made in Canada, by Canadians, to deliver to the World! Steam Exchange is a Centralized Exchange based in Ontario, Canada. SteamX Token will serve two purposes: 1) Provide initial holders to Steam Exchange when launched 2) Make the market for Steam Exchange when launched Steam Exchange is a revolution. Canada has had the short end of the stick when it comes to Centralized Exchanges and regulations. With major CEX exiting key provinces in Ontario, Canada is left with few options, and quite frankly, those options do not offer the solution Canada deserves. Steam Exchange strives to do what the best exchanges do, and do it better! Starting with Canada, walk into any Steam Exchange location to open and manage your Steam Exchange account. Steam Exchange will offer best in class courses and training for new investors in the Crypto Space! This project is not optional for Canada... it is mandatory! Canada deserves greatness, and Steam Exchange aims to deliver!
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|1 WSTEAMX к AUD
A$0.0939232
|1 WSTEAMX к GBP
￡0.04637458
|1 WSTEAMX к EUR
€0.0557669
|1 WSTEAMX к USD
$0.058702
|1 WSTEAMX к MYR
RM0.26298496
|1 WSTEAMX к TRY
₺2.06748444
|1 WSTEAMX к JPY
¥9.22971546
|1 WSTEAMX к RUB
₽5.84554516
|1 WSTEAMX к INR
₹5.01373782
|1 WSTEAMX к IDR
Rp946.80631906
|1 WSTEAMX к PHP
₱3.44345932
|1 WSTEAMX к EGP
￡E.2.97971352
|1 WSTEAMX к BRL
R$0.36923558
|1 WSTEAMX к CAD
C$0.08394386
|1 WSTEAMX к BDT
৳7.0031486
|1 WSTEAMX к NGN
₦90.72922418
|1 WSTEAMX к UAH
₴2.45726572
|1 WSTEAMX к VES
Bs2.993802
|1 WSTEAMX к PKR
Rs16.31504686
|1 WSTEAMX к KZT
₸30.36830566
|1 WSTEAMX к THB
฿1.99704204
|1 WSTEAMX к TWD
NT$1.91779434
|1 WSTEAMX к CHF
Fr0.05165776
|1 WSTEAMX к HKD
HK$0.45728858
|1 WSTEAMX к MAD
.د.م0.59054212