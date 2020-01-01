Токеномика Wrapped QOM (WQOM)

Токеномика Wrapped QOM (WQOM)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped QOM (WQOM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped QOM (WQOM)

QL1 is a blockchain that is decentralized, community-driven, and community-funded, giving its users complete control and transparency. With its lightning-fast transaction times and extremely low fees, QL1's efficient design makes it the perfect platform for seamless and economical digital exchanges. Become a part of a network where community members drive innovation, guaranteeing a future based on cooperation and trust.

QL1 is a cutting-edge blockchain combining the power of Ethereum Virtual Machine (EVM) and Cosmos ecosystems, with Inter-Blockchain Communication (IBC) enabled for seamless cross-chain interactions.

Официальный сайт:
https://qom.one/

Токеномика и анализ цен Wrapped QOM (WQOM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped QOM (WQOM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M
Общее предложение:
$ 600,00T
$ 600,00T$ 600,00T
Оборотное предложение:
$ 126,26T
$ 126,26T$ 126,26T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,91M
$ 10,91M$ 10,91M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Wrapped QOM (WQOM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped QOM (WQOM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WQOM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WQOM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WQOM, изучите текущую цену WQOM!

Прогноз цены WQOM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.