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Цена Wrapped IOTA (WIOTA)

USD

График цены Wrapped IOTA (WIOTA) в реальном времени

$0.352182
$0.352182$0.352182
+15.20%(1D)

Цена Wrapped IOTA (WIOTA) сегодня

Текущая цена Wrapped IOTA (WIOTA) сегодня составляет 0.352182 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WIOTA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped IOTA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.05M USD
- Изменение цены Wrapped IOTA в течение дня составляет +15.29%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped IOTA (WIOTA) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped IOTA на USD составило $ +0.04671164.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped IOTA на USD составило $ -0.0367743866.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped IOTA на USD составило $ +0.4837469467.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped IOTA на USD составило $ +0.23028599648790509.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.04671164+15.29%
30 дней$ -0.0367743866-10.44%
60 дней$ +0.4837469467+137.36%
90 дней$ +0.23028599648790509+188.92%

Анализ цен Wrapped IOTA (WIOTA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped IOTA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.302055
$ 0.302055$ 0.302055

$ 0.352429
$ 0.352429$ 0.352429

$ 0.602174
$ 0.602174$ 0.602174

+2.90%

+15.29%

+0.88%

Рыночная информация Wrapped IOTA (WIOTA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.05M
$ 4.05M$ 4.05M

0.00
0.00 0.00

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Источник Wrapped IOTA (WIOTA)

Официальный веб-сайт

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1 WIOTA к GBP
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