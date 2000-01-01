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Топ токенов категории Экосистема IOTA EVM по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема IOTA EVM. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03424
-0.26%
-3.98%
+2.88%
$ 153.78M
$ 1.93M
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2967
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
5
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
6
Wagmi
Wagmi
WAGMI
$ 0.00035432
0.00%
+0.01%
-0.21%
$ 658.78K
$ 248.05
7
Wrapped IOTA
Wrapped IOTA
WIOTA
$ 0.03455896
+0.29%
-0.03%
+4.18%
$ 473.71K
$ 116.46K
8
Cyberperp
Cyberperp
CYB
$ 0.03564593
0.00%
--
0.00%
$ 149.81K
$ 218.67

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема IOTA EVM и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема IOTA EVM представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 8 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $209.72M.
Какой токен из категории Экосистема IOTA EVM демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема IOTA EVM, отслеживаемых на MEXC, ANON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема IOTA EVM находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 8 токенов категории Экосистема IOTA EVM, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема IOTA EVM относятся IOTA, USDC.E, WETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема IOTA EVM?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема IOTA EVM составляет примерно $209.72M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема IOTA EVM, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.