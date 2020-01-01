Токеномика Wrapped CTC (WCTC) Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped CTC (WCTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wrapped CTC (WCTC) WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Официальный сайт: https://creditcoin.org/ Купить WCTC сейчас!

Токеномика и анализ цен Wrapped CTC (WCTC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped CTC (WCTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Общее предложение: $ 6,11M $ 6,11M $ 6,11M Оборотное предложение: $ 6,11M $ 6,11M $ 6,11M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Исторический максимум: $ 0,369622 $ 0,369622 $ 0,369622 Исторический минимум: $ 0,186205 $ 0,186205 $ 0,186205 Текущая цена: $ 0,262009 $ 0,262009 $ 0,262009 Узнайте больше о цене Wrapped CTC (WCTC)

Токеномика Wrapped CTC (WCTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wrapped CTC (WCTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WCTC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WCTC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WCTC, изучите текущую цену WCTC!

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