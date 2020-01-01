Токеномика Wrapped CTC (WCTC)

Токеномика Wrapped CTC (WCTC)

Откройте для себя ключевую информацию о Wrapped CTC (WCTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Wrapped CTC (WCTC)

WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity.

Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).

Официальный сайт:
https://creditcoin.org/

Токеномика и анализ цен Wrapped CTC (WCTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wrapped CTC (WCTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M
Общее предложение:
$ 6,11M
$ 6,11M$ 6,11M
Оборотное предложение:
$ 6,11M
$ 6,11M$ 6,11M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,60M
$ 1,60M$ 1,60M
Исторический максимум:
$ 0,369622
$ 0,369622$ 0,369622
Исторический минимум:
$ 0,186205
$ 0,186205$ 0,186205
Текущая цена:
$ 0,262009
$ 0,262009$ 0,262009

Токеномика Wrapped CTC (WCTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wrapped CTC (WCTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WCTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WCTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WCTC, изучите текущую цену WCTC!

Прогноз цены WCTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.