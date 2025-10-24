Что такое Wiki Agent (WIKI)

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

Источник Wiki Agent (WIKI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wiki Agent (USD)

Сколько будет стоить Wiki Agent (WIKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wiki Agent (WIKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wiki Agent.

WIKI на местную валюту

Токеномика Wiki Agent (WIKI)

Понимание токеномики Wiki Agent (WIKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WIKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wiki Agent (WIKI) Сколько стоит Wiki Agent (WIKI) на сегодня? Актуальная цена WIKI в USD – 0,00000896 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WIKI в USD? $ 0,00000896 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WIKI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wiki Agent? Рыночная капитализация WIKI составляет $ 8,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WIKI? Циркулирующее предложение WIKI составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) WIKI? WIKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00024001 USD . Какова была минимальная цена WIKI за все время (ATL)? WIKI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000839 USD . Каков объем торгов WIKI? Объем торгов за последние 24 часа для WIKI составляет -- USD . Вырастет ли WIKI в цене в этом году? WIKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WIKI для более подробного анализа.

