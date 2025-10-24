Текущая цена Wiki Agent сегодня составляет 0,00000896 USD. Следите за обновлениями цены WIKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIKI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wiki Agent сегодня составляет 0,00000896 USD. Следите за обновлениями цены WIKI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WIKI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о WIKI

Информация о цене WIKI

Whitepaper WIKI

Официальный сайт WIKI

Токеномика WIKI

Прогноз цен WIKI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Wiki Agent

Цена Wiki Agent (WIKI)

Не в листинге

Текущая цена 1 WIKI в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wiki Agent (WIKI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 06:06:03 (UTC+8)

Информация о ценах Wiki Agent (WIKI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00024001
$ 0,00024001$ 0,00024001

$ 0,00000839
$ 0,00000839$ 0,00000839

--

--

-3,43%

-3,43%

Текущая цена Wiki Agent (WIKI) составляет $0,00000896. За последние 24 часа WIKI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WIKI за все время составляет $ 0,00024001, а минимальная – $ 0,00000839.

Что касается краткосрочной динамики, WIKI изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -3,43% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wiki Agent (WIKI)

$ 8,96K
$ 8,96K$ 8,96K

--
----

$ 8,96K
$ 8,96K$ 8,96K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Wiki Agent составляет $ 8,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WIKI составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,96K.

История цен Wiki Agent (WIKI) в USD

За сегодня изменение цены Wiki Agent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Wiki Agent на USD составило $ -0,0000008792.
За последние 60 дней изменение цены Wiki Agent на USD составило $ -0,0000018908.
За последние 90 дней изменение цены Wiki Agent на USD составило $ -0,000000918597242287128.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ -0,0000008792-9,81%
60 дней$ -0,0000018908-21,10%
90 дней$ -0,000000918597242287128-9,29%

Что такое Wiki Agent (WIKI)

WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Wiki Agent (WIKI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Wiki Agent (USD)

Сколько будет стоить Wiki Agent (WIKI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wiki Agent (WIKI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wiki Agent.

Проверьте прогноз цены Wiki Agent!

WIKI на местную валюту

Токеномика Wiki Agent (WIKI)

Понимание токеномики Wiki Agent (WIKI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WIKI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wiki Agent (WIKI)

Сколько стоит Wiki Agent (WIKI) на сегодня?
Актуальная цена WIKI в USD – 0,00000896 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WIKI в USD?
Текущая цена WIKI в USD составляет $ 0,00000896. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wiki Agent?
Рыночная капитализация WIKI составляет $ 8,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WIKI?
Циркулирующее предложение WIKI составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WIKI?
WIKI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00024001 USD.
Какова была минимальная цена WIKI за все время (ATL)?
WIKI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000839 USD.
Каков объем торгов WIKI?
Объем торгов за последние 24 часа для WIKI составляет -- USD.
Вырастет ли WIKI в цене в этом году?
WIKI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WIKI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 06:06:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wiki Agent (WIKI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.