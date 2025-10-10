Токеномика Wiki Agent (WIKI) Откройте для себя ключевую информацию о Wiki Agent (WIKI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Wiki Agent (WIKI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wiki Agent (WIKI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,48K $ 10,48K $ 10,48K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,48K $ 10,48K $ 10,48K Исторический максимум: $ 0,00024001 $ 0,00024001 $ 0,00024001 Исторический минимум: $ 0,00000839 $ 0,00000839 $ 0,00000839 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Wiki Agent (WIKI) Купить WIKI сейчас!

Информация о Wiki Agent (WIKI) WikiAgent is a comprehensive ecosystem of AI-powered products, purpose-built to optimize and elevate your on-chain trading experience. Powered by the deep search capabilities of leading-edge models such as GPT-4o, Grok 3, DeepSeek, and Gemini, these products set a new standard in AI-driven analysis. WikiAgent is set to support over 100 blockchains, including leading networks such as Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, and HyperEVM, ensuring broad accessibility for users. Expansion to additional blockchains is planned, alongside the development of advanced AI and yield-focused products outlined in our roadmap. Официальный сайт: https://www.wikiagent.ai/ Whitepaper: https://www.wikiagent.ai/docs

Токеномика Wiki Agent (WIKI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wiki Agent (WIKI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WIKI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WIKI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WIKI, изучите текущую цену WIKI!

Прогноз цены WIKI Хотите узнать, куда может двигаться WIKI? Наша страница прогноза цены WIKI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WIKI прямо сейчас!

