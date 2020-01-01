Токеномика WeeDE ($WEEDE) Откройте для себя ключевую информацию о WeeDE ($WEEDE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WeeDE ($WEEDE) JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry. Официальный сайт: https://jaweede.de/ Купить $WEEDE сейчас!

Токеномика и анализ цен WeeDE ($WEEDE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeeDE ($WEEDE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 312,90K $ 312,90K $ 312,90K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 312,90K $ 312,90K $ 312,90K Исторический максимум: $ 0,00224628 $ 0,00224628 $ 0,00224628 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0003129 $ 0,0003129 $ 0,0003129 Узнайте больше о цене WeeDE ($WEEDE)

Токеномика WeeDE ($WEEDE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WeeDE ($WEEDE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $WEEDE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $WEEDE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $WEEDE, изучите текущую цену $WEEDE!

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