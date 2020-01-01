Токеномика web3war (FPS) Откройте для себя ключевую информацию о web3war (FPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о web3war (FPS) Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Официальный сайт: https://www.w3w.game/ Whitepaper: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Купить FPS сейчас!

Токеномика и анализ цен web3war (FPS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене web3war (FPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 527.06K $ 527.06K $ 527.06K Общее предложение: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Оборотное предложение: $ 39.65M $ 39.65M $ 39.65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Исторический максимум: $ 0.482493 $ 0.482493 $ 0.482493 Исторический минимум: $ 0.01223926 $ 0.01223926 $ 0.01223926 Текущая цена: $ 0.01329288 $ 0.01329288 $ 0.01329288 Узнайте больше о цене web3war (FPS)

Токеномика web3war (FPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики web3war (FPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FPS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FPS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FPS, изучите текущую цену FPS!

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