Токеномика web3war (FPS)

Токеномика web3war (FPS)

Откройте для себя ключевую информацию о web3war (FPS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о web3war (FPS)

Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.

Официальный сайт:
https://www.w3w.game/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr

Токеномика и анализ цен web3war (FPS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене web3war (FPS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 527.06K
$ 527.06K$ 527.06K
Общее предложение:
$ 150.00M
$ 150.00M$ 150.00M
Оборотное предложение:
$ 39.65M
$ 39.65M$ 39.65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
Исторический максимум:
$ 0.482493
$ 0.482493$ 0.482493
Исторический минимум:
$ 0.01223926
$ 0.01223926$ 0.01223926
Текущая цена:
$ 0.01329288
$ 0.01329288$ 0.01329288

Токеномика web3war (FPS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики web3war (FPS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FPS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FPS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FPS, изучите текущую цену FPS!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.