Сегодняшняя цена VulgarTycoon

Текущая цена VulgarTycoon (VIN) сегодня составляет $ 1,02 с изменением 0,49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VIN на USD составляет $ 1,02 за VIN.

На данный момент VulgarTycoon занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16 964 325, при оборотном предложении 16,62M VIN. В течение последних 24 часов, VIN торговался в диапазоне от $ 1,0 (минимум) до $ 1,027 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,33, тогда как исторический минимум составил $ 0,333705.

В краткосрочной перспективе VIN изменился на +0,22% за последний час и на +5,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 17,40K.

Рыночная информация VulgarTycoon (VIN)

Рыночная капитализация $ 16,96M$ 16,96M $ 16,96M Объем (24Ч) $ 17,40K$ 17,40K $ 17,40K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 16,95M$ 16,95M $ 16,95M Оборотное предложение 16,62M 16,62M 16,62M Общее предложение 16 624 000,0 16 624 000,0 16 624 000,0

Текущая рыночная капитализация VulgarTycoon составляет $ 16,96M, при 24-часовом объеме торгов $ 17,40K. Циркулируещее обращение VIN составляет 16,62M, а общее предложение – 16624000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16,95M.