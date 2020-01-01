Токеномика VNX British Pound (VGBP) Откройте для себя ключевую информацию о VNX British Pound (VGBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VNX British Pound (VGBP) VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market. Официальный сайт: http://vnx.io/ Whitepaper: https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf Купить VGBP сейчас!

Токеномика и анализ цен VNX British Pound (VGBP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VNX British Pound (VGBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 404,73K $ 404,73K $ 404,73K Общее предложение: $ 295,70K $ 295,70K $ 295,70K Оборотное предложение: $ 295,70K $ 295,70K $ 295,70K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 404,73K $ 404,73K $ 404,73K Исторический максимум: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Исторический минимум: $ 1,32 $ 1,32 $ 1,32 Текущая цена: $ 1,37 $ 1,37 $ 1,37 Узнайте больше о цене VNX British Pound (VGBP)

Токеномика VNX British Pound (VGBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VNX British Pound (VGBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VGBP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VGBP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VGBP, изучите текущую цену VGBP!

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