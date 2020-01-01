Токеномика VNX British Pound (VGBP)

Токеномика VNX British Pound (VGBP)

Откройте для себя ключевую информацию о VNX British Pound (VGBP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein.

Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/.

Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

Официальный сайт:
http://vnx.io/
Whitepaper:
https://vnx-terms.s3.amazonaws.com/VNX%20FRT%20White%20Paper.pdf

Токеномика и анализ цен VNX British Pound (VGBP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VNX British Pound (VGBP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 404,73K
$ 404,73K$ 404,73K
Общее предложение:
$ 295,70K
$ 295,70K$ 295,70K
Оборотное предложение:
$ 295,70K
$ 295,70K$ 295,70K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 404,73K
$ 404,73K$ 404,73K
Исторический максимум:
$ 1,37
$ 1,37$ 1,37
Исторический минимум:
$ 1,32
$ 1,32$ 1,32
Текущая цена:
$ 1,37
$ 1,37$ 1,37

Токеномика VNX British Pound (VGBP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VNX British Pound (VGBP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VGBP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VGBP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VGBP, изучите текущую цену VGBP!

Прогноз цены VGBP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.