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Текущая цена VISION ai by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация VISION составляет 16,621.23 USD. Отслеживайте обновления цен VISION в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена VISION ai by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация VISION составляет 16,621.23 USD. Отслеживайте обновления цен VISION в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена VISION ai by Virtuals (VISION)

Не в листинге

Текущая цена 1 VISION в USD:

$0.00001666
$0.00001666$0.00001666
-0.30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены VISION ai by Virtuals (VISION) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:52:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена VISION ai by Virtuals

Текущая цена VISION ai by Virtuals (VISION) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VISION на USD составляет $ 0 за VISION.

На данный момент VISION ai by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 16,621.23, при оборотном предложении 997.44M VISION. В течение последних 24 часов, VISION торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VISION изменился на -- за последний час и на -2.60% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация VISION ai by Virtuals (VISION)

$ 16.62K
$ 16.62K$ 16.62K

--
----

$ 16.62K
$ 16.62K$ 16.62K

997.44M
997.44M 997.44M

997,442,268.3491673
997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

Текущая рыночная капитализация VISION ai by Virtuals составляет $ 16.62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VISION составляет 997.44M, а общее предложение – 997442268.3491673. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 16.62K.

История цен VISION ai by Virtuals в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мин 24Ч
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс 24Ч

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

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$ 0.0$ 0.0

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$ 0$ 0

--

--

-2.60%

-2.60%

История цен VISION ai by Virtuals (VISION) в USD

За сегодня изменение цены VISION ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VISION ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VISION ai by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VISION ai by Virtuals на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-4.84%
60 дней$ 0-26.08%
90 дней----

Прогноз цены VISION ai by Virtuals

Прогноз цены VISION ai by Virtuals (VISION) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VISION в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены VISION ai by Virtuals (VISION) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена VISION ai by Virtuals потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник VISION ai by Virtuals (VISION)

Официальный веб-сайт

Категория :

Base EcosystemNFTVirtuals Protocol Ecosystem

О VISION ai by Virtuals

Какова сегодняшняя цена VISION ai by Virtuals (VISION)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере --%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов VISION находится в обращении?

Обращающееся предложение VISION составляет 997442268.3491673, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют VISION ai by Virtuals?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей VISION. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация VISION ai by Virtuals?

Рыночная капитализация составляет ₽1243561.013999154816000, что ставит VISION ai by Virtuals на 9147-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется VISION?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение VISION ai by Virtuals?

Недавнее изменение цены на --% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках NFT,Base Ecosystem,Virtuals Protocol Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:52:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии VISION ai by Virtuals (VISION)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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