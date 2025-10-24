Что такое Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

Сколько будет стоить Velar (VELAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Velar (VELAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Velar (VELAR) Сколько стоит Velar (VELAR) на сегодня? Актуальная цена VELAR в USD – 0,0010125 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VELAR в USD? $ 0,0010125 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VELAR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Velar? Рыночная капитализация VELAR составляет $ 358,70K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VELAR? Циркулирующее предложение VELAR составляет 354,26M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VELAR? VELAR достиг максимальной цены (ATH) в 0,380312 USD . Какова была минимальная цена VELAR за все время (ATL)? VELAR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VELAR? Объем торгов за последние 24 часа для VELAR составляет -- USD . Вырастет ли VELAR в цене в этом году? VELAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VELAR для более подробного анализа.

