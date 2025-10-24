Текущая цена Velar сегодня составляет 0,0010125 USD. Следите за обновлениями цены VELAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VELAR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Velar сегодня составляет 0,0010125 USD. Следите за обновлениями цены VELAR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VELAR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VELAR

Информация о цене VELAR

Whitepaper VELAR

Официальный сайт VELAR

Токеномика VELAR

Прогноз цен VELAR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Velar

Цена Velar (VELAR)

Не в листинге

Текущая цена 1 VELAR в USD:

$0,0010125
$0,0010125$0,0010125
-12,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Velar (VELAR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:21:22 (UTC+8)

Информация о ценах Velar (VELAR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00101245
$ 0,00101245$ 0,00101245
Мин 24Ч
$ 0,00117177
$ 0,00117177$ 0,00117177
Макс 24Ч

$ 0,00101245
$ 0,00101245$ 0,00101245

$ 0,00117177
$ 0,00117177$ 0,00117177

$ 0,380312
$ 0,380312$ 0,380312

$ 0
$ 0$ 0

-3,59%

-12,75%

-17,05%

-17,05%

Текущая цена Velar (VELAR) составляет $0,0010125. За последние 24 часа VELAR торговался в диапазоне от $ 0,00101245 до $ 0,00117177, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VELAR за все время составляет $ 0,380312, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VELAR изменился на -3,59% за последний час, на -12,75% за 24 часа и на -17,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Velar (VELAR)

$ 358,70K
$ 358,70K$ 358,70K

--
----

$ 1,01M
$ 1,01M$ 1,01M

354,26M
354,26M 354,26M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Velar составляет $ 358,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VELAR составляет 354,26M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,01M.

История цен Velar (VELAR) в USD

За сегодня изменение цены Velar на USD составило $ -0,000148031366122282.
За последние 30 дней изменение цены Velar на USD составило $ -0,0002526856.
За последние 60 дней изменение цены Velar на USD составило $ -0,0004927093.
За последние 90 дней изменение цены Velar на USD составило $ -0,002587968487918633.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000148031366122282-12,75%
30 дней$ -0,0002526856-24,95%
60 дней$ -0,0004927093-48,66%
90 дней$ -0,002587968487918633-71,87%

Что такое Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Velar (USD)

Сколько будет стоить Velar (VELAR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Velar (VELAR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Velar.

Проверьте прогноз цены Velar!

VELAR на местную валюту

Токеномика Velar (VELAR)

Понимание токеномики Velar (VELAR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VELAR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Velar (VELAR)

Сколько стоит Velar (VELAR) на сегодня?
Актуальная цена VELAR в USD – 0,0010125 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VELAR в USD?
Текущая цена VELAR в USD составляет $ 0,0010125. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Velar?
Рыночная капитализация VELAR составляет $ 358,70K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VELAR?
Циркулирующее предложение VELAR составляет 354,26M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VELAR?
VELAR достиг максимальной цены (ATH) в 0,380312 USD.
Какова была минимальная цена VELAR за все время (ATL)?
VELAR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VELAR?
Объем торгов за последние 24 часа для VELAR составляет -- USD.
Вырастет ли VELAR в цене в этом году?
VELAR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VELAR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:21:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Velar (VELAR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.