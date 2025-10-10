Токеномика Velar (VELAR)

Токеномика Velar (VELAR)

Откройте для себя ключевую информацию о Velar (VELAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:27:30 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Velar (VELAR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velar (VELAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 514,57K
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 330,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,56M
Исторический максимум:
$ 0,380312
Исторический минимум:
$ 0,00109863
Текущая цена:
$ 0,00155605
Информация о Velar (VELAR)

Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem

Официальный сайт:
https://www.velar.com/
Whitepaper:
https://velar.com/Velar.pdf

Токеномика Velar (VELAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Velar (VELAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VELAR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VELAR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAR, изучите текущую цену VELAR!

