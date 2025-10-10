Токеномика Velar (VELAR) Откройте для себя ключевую информацию о Velar (VELAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Velar (VELAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Velar (VELAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 514,57K $ 514,57K $ 514,57K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 330,69M $ 330,69M $ 330,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,56M $ 1,56M $ 1,56M Исторический максимум: $ 0,380312 $ 0,380312 $ 0,380312 Исторический минимум: $ 0,00109863 $ 0,00109863 $ 0,00109863 Текущая цена: $ 0,00155605 $ 0,00155605 $ 0,00155605 Узнайте больше о цене Velar (VELAR) Купить VELAR сейчас!

Информация о Velar (VELAR) Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem Velar is a DeFi liquidity protocol built on Bitcoin via the Stacks smart contract layer solution. As an all-in-one DeFi protocol, Velar will bring a host of DeFi-native features, from token swaps to launchpad infrastructure, to drive the Bitcoin DeFi ecosystem Официальный сайт: https://www.velar.com/ Whitepaper: https://velar.com/Velar.pdf

Токеномика Velar (VELAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Velar (VELAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VELAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VELAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VELAR, изучите текущую цену VELAR!

Прогноз цены VELAR Хотите узнать, куда может двигаться VELAR? Наша страница прогноза цены VELAR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена VELAR прямо сейчас!

