Сегодняшняя цена Valora

Текущая цена Valora (VALORA) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,68% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VALORA на USD составляет $ 0 за VALORA.

На данный момент Valora занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 826, при оборотном предложении 903,72M VALORA. В течение последних 24 часов, VALORA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VALORA изменился на +0,10% за последний час и на +8,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Valora (VALORA)

Рыночная капитализация $ 21,83K$ 21,83K $ 21,83K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 24,04K$ 24,04K $ 24,04K Оборотное предложение 903,72M 903,72M 903,72M Общее предложение 995 388 486,418356 995 388 486,418356 995 388 486,418356

Текущая рыночная капитализация Valora составляет $ 21,83K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VALORA составляет 903,72M, а общее предложение – 995388486.418356. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,04K.