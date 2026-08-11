Сегодняшняя цена Upscreener

Текущая цена Upscreener (UPS) сегодня составляет $ 0,01515117 с изменением 19,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UPS на USD составляет $ 0,01515117 за UPS.

На данный момент Upscreener занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 63 608, при оборотном предложении 4,20M UPS. В течение последних 24 часов, UPS торговался в диапазоне от $ 0,01188968 (минимум) до $ 0,0189698 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,185291, тогда как исторический минимум составил $ 0,01188968.

В краткосрочной перспективе UPS изменился на -9,09% за последний час и на -23,97% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2,98K.

Рыночная информация Upscreener (UPS)

Рыночная капитализация $ 63,61K$ 63,61K $ 63,61K Объем (24Ч) $ 2,98K$ 2,98K $ 2,98K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 78,75K$ 78,75K $ 78,75K Оборотное предложение 4,20M 4,20M 4,20M Общее предложение 5 199 999,949999382 5 199 999,949999382 5 199 999,949999382

Текущая рыночная капитализация Upscreener составляет $ 63,61K, при 24-часовом объеме торгов $ 2,98K. Циркулируещее обращение UPS составляет 4,20M, а общее предложение – 5199999.949999382. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 78,75K.