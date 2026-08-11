Какова текущая цена TRUST AI?

TRUST AI оценивается в ₽0.614951527943708928000, за сегодняшний день она изменилась на --%.

Насколько быстро растёт сообщество TRT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену TRUST AI?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль TRUST AI в секторе Arbitrum Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов TRT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как TRT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽822.99391525120000, а ATL — ₽0.411137084831749248000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 3800000.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.