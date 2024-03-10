Токеномика tooker kurlson (TOOKER)

Токеномика tooker kurlson (TOOKER)

Откройте для себя ключевую информацию о tooker kurlson (TOOKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о tooker kurlson (TOOKER)

The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community.

Официальный сайт:
https://www.tookerkurlson.com/

Токеномика и анализ цен tooker kurlson (TOOKER)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене tooker kurlson (TOOKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 559,26K
$ 559,26K$ 559,26K
Общее предложение:
$ 970,85M
$ 970,85M$ 970,85M
Оборотное предложение:
$ 970,85M
$ 970,85M$ 970,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 559,26K
$ 559,26K$ 559,26K
Исторический максимум:
$ 0,135597
$ 0,135597$ 0,135597
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00057742
$ 0,00057742$ 0,00057742

Токеномика tooker kurlson (TOOKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики tooker kurlson (TOOKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TOOKER, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TOOKER.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOOKER, изучите текущую цену TOOKER!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.