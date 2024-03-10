Токеномика tooker kurlson (TOOKER) Откройте для себя ключевую информацию о tooker kurlson (TOOKER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о tooker kurlson (TOOKER) The Tooker Kurlson project, launched on Solana on March 10, 2024, quickly showcases significant traction and community engagement. Highlights include acquiring over 2.68K holders, achieving a market cap of $13.29M, and generating $3.15M in 24-hour volume. Its unique offering centers around powerful mock interviews in the meme culture space. The project's engagement is further amplified through multiple AMAs, a variety of engaging videos, and a vast collection of memes, signifying a robust and active community. Официальный сайт: https://www.tookerkurlson.com/ Купить TOOKER сейчас!

Токеномика и анализ цен tooker kurlson (TOOKER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене tooker kurlson (TOOKER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 559,26K $ 559,26K $ 559,26K Общее предложение: $ 970,85M $ 970,85M $ 970,85M Оборотное предложение: $ 970,85M $ 970,85M $ 970,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 559,26K $ 559,26K $ 559,26K Исторический максимум: $ 0,135597 $ 0,135597 $ 0,135597 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00057742 $ 0,00057742 $ 0,00057742 Узнайте больше о цене tooker kurlson (TOOKER)

Токеномика tooker kurlson (TOOKER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики tooker kurlson (TOOKER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TOOKER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TOOKER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TOOKER, изучите текущую цену TOOKER!

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