Сегодняшняя цена Token Metrics AI

Текущая цена Token Metrics AI (TMAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,47% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TMAI на USD составляет $ 0 за TMAI.

На данный момент Token Metrics AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 82 723, при оборотном предложении 13,00B TMAI. В течение последних 24 часов, TMAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TMAI изменился на -- за последний час и на -53,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Token Metrics AI (TMAI)

Рыночная капитализация $ 82,72K$ 82,72K $ 82,72K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 82,72K$ 82,72K $ 82,72K Оборотное предложение 13,00B 13,00B 13,00B Общее предложение 12 999 975 072,17442 12 999 975 072,17442 12 999 975 072,17442

Текущая рыночная капитализация Token Metrics AI составляет $ 82,72K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TMAI составляет 13,00B, а общее предложение – 12999975072.17442. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 82,72K.