Сегодняшняя цена Tokabu

Текущая цена Tokabu (TOKABU) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,17% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TOKABU на USD составляет $ 0 за TOKABU.

На данный момент Tokabu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 9 568,87, при оборотном предложении 420 000,00T TOKABU. В течение последних 24 часов, TOKABU торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе TOKABU изменился на 0,00% за последний час и на +0,65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Tokabu (TOKABU)

Рыночная капитализация $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 9,57K$ 9,57K $ 9,57K Оборотное предложение 420 000,00T 420 000,00T 420 000,00T Общее предложение 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Текущая рыночная капитализация Tokabu составляет $ 9,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TOKABU составляет 420 000,00T, а общее предложение – 4.2e+17. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,57K.