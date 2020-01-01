Токеномика Threshold USD (THUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Threshold USD (THUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Threshold USD (THUSD) An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC. Официальный сайт: https://app.thresholdusd.org/ Купить THUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен Threshold USD (THUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Threshold USD (THUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 979,89K $ 979,89K $ 979,89K Общее предложение: $ 201,03M $ 201,03M $ 201,03M Оборотное предложение: $ 992,80K $ 992,80K $ 992,80K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 198,42M $ 198,42M $ 198,42M Исторический максимум: $ 1,022 $ 1,022 $ 1,022 Исторический минимум: $ 0,904712 $ 0,904712 $ 0,904712 Текущая цена: $ 0,987 $ 0,987 $ 0,987 Узнайте больше о цене Threshold USD (THUSD)

Токеномика Threshold USD (THUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Threshold USD (THUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THUSD, изучите текущую цену THUSD!

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