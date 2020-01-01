Токеномика The Society Library (SL)

Токеномика The Society Library (SL)

Откройте для себя ключевую информацию о The Society Library (SL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о The Society Library (SL)

$SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held.

Официальный сайт:
https://sltoken.social/

Токеномика и анализ цен The Society Library (SL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Society Library (SL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 139,95K
$ 139,95K$ 139,95K
Общее предложение:
$ 992,96M
$ 992,96M$ 992,96M
Оборотное предложение:
$ 592,96M
$ 592,96M$ 592,96M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 234,36K
$ 234,36K$ 234,36K
Исторический максимум:
$ 0,00918104
$ 0,00918104$ 0,00918104
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,000237
$ 0,000237$ 0,000237

Токеномика The Society Library (SL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики The Society Library (SL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SL, изучите текущую цену SL!

Прогноз цены SL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.