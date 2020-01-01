Токеномика The Society Library (SL) Откройте для себя ключевую информацию о The Society Library (SL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о The Society Library (SL) $SL is a charity meets crypto story. On the night of October 27th, a volunteer and former teammate/supporter of the charity organization, the Society Library, tweeted to his followers to donate crypto to the charity’s wallet. In addition to various meme-coin donations, an anonymous creator made the $SL coin and gifted 50% to the Society Library. The Society Library had a few choices: ignore, return, dump, or embrace. They chose to embrace. They held. Официальный сайт: https://sltoken.social/ Купить SL сейчас!

Токеномика и анализ цен The Society Library (SL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене The Society Library (SL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 139,95K $ 139,95K $ 139,95K Общее предложение: $ 992,96M $ 992,96M $ 992,96M Оборотное предложение: $ 592,96M $ 592,96M $ 592,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 234,36K $ 234,36K $ 234,36K Исторический максимум: $ 0,00918104 $ 0,00918104 $ 0,00918104 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000237 $ 0,000237 $ 0,000237 Узнайте больше о цене The Society Library (SL)

Токеномика The Society Library (SL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики The Society Library (SL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SL, изучите текущую цену SL!

Прогноз цены SL Хотите узнать, куда может двигаться SL? Наша страница прогноза цены SL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SL прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!