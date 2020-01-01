Токеномика THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Откройте для себя ключевую информацию о THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire. Официальный сайт: https://www.retirementcoin.io/ Купить RETIREMENT сейчас!

Токеномика и анализ цен THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,37K $ 33,37K $ 33,37K Общее предложение: $ 998,55M $ 998,55M $ 998,55M Оборотное предложение: $ 998,55M $ 998,55M $ 998,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,37K $ 33,37K $ 33,37K Исторический максимум: $ 0,00357343 $ 0,00357343 $ 0,00357343 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Токеномика THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RETIREMENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RETIREMENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RETIREMENT, изучите текущую цену RETIREMENT!

Прогноз цены RETIREMENT Хотите узнать, куда может двигаться RETIREMENT? Наша страница прогноза цены RETIREMENT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена RETIREMENT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!