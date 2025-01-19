Цена the honest guy (THGUY)
Текущая цена the honest guy (THGUY) сегодня составляет 0.00065361 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 653.60K USD. Цена THGUY к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка the honest guy:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 134.56K USD
- Изменение цены the honest guy в течение дня составляет -14.72%
- Оборотное предложение составляет 999.98M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене THGUY к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах THGUY.
За сегодня изменение цены the honest guy на USD составило $ -0.000112875448839482.
За последние 30 дней изменение цены the honest guy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены the honest guy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены the honest guy на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000112875448839482
|-14.72%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен the honest guy: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.84%
-14.72%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 THGUY к AUD
A$0.0010523121
|1 THGUY к GBP
￡0.0005359602
|1 THGUY к EUR
€0.0006340017
|1 THGUY к USD
$0.00065361
|1 THGUY к MYR
RM0.002941245
|1 THGUY к TRY
₺0.0231574023
|1 THGUY к JPY
¥0.1021396347
|1 THGUY к RUB
₽0.0669688806
|1 THGUY к INR
₹0.0565895538
|1 THGUY к IDR
Rp10.7149163184
|1 THGUY к PHP
₱0.0382688655
|1 THGUY к EGP
￡E.0.0328242942
|1 THGUY к BRL
R$0.003987021
|1 THGUY к CAD
C$0.0009411984
|1 THGUY к BDT
৳0.079413615
|1 THGUY к NGN
₦1.0180825443
|1 THGUY к UAH
₴0.0275235171
|1 THGUY к VES
Bs0.03529494
|1 THGUY к PKR
Rs0.1822133958
|1 THGUY к KZT
₸0.3469231158
|1 THGUY к THB
฿0.0224776479
|1 THGUY к TWD
NT$0.0214972329
|1 THGUY к CHF
Fr0.0005947851
|1 THGUY к HKD
HK$0.0050850858
|1 THGUY к MAD
.د.م0.0065622444